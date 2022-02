Mailbox am iPhone ausschalten, abhören & verwalten

Halyna Kubiv

Die Sprachnachrichten gibt es nicht nur per Whatsapp – wer hätte das gedacht? Auch die Telefon-App hat eine entsprechende Funktion.

Vergrößern Auf Mailbox einsprechen © SeventyFour / Shutterstock

Die Sprachnachrichten wurden nicht erst mit Whatsapp erfunden, die gab es längs davor. Apple nennt die Funktion Voicemail, die Mobilfunkprovider in Deutschland Mailbox, sie erledigt im Prinzip das Gleiche: Diejenigen, die Sie per Anruf nicht erreicht haben, können eine Sprachnachricht hinterlassen, die Sie dann später abhören können. Die Einrichtung der Mailbox auf dem iPhone erledigt sich praktisch automatisch, wenn der Nutzer zum ersten Mal auf das Icon mit zwei nebenan angeordneten Kreisen in der Telefon-App tippt, wird er zur Vergabe eines Passworts aufgefordert, das war's dann schon. Wenn jemand Sie angerufen hat und eine Sprachnachricht hinterlassen hat, erscheint an dem Icon die rote Mitteilung mit der Anzahl der neuen Sprachnachrichten. Je nach Mobilfunk-Provider kann man daraus die neuen Nachrichten abfragen, wenn unterstützt, erscheinen auch im Reiter die sogenannten Visual Voicemails, also eine grafische Liste mit empfangenen Sprachnachrichten.

Mailbox am iPhone abschalten

Falls Sie keine Mailbox am iPhone benötigen kann man den Dienst abschalten. Der Vorgang unterscheidet sich je nach Anbieter.

Mailbox bei Telekom ausschalten

Wählen Sie in der Telefon-App die Zeichenabfolge ##002# und drücken Sie auf die Anruftaste. Die Mailbox wird abgeschaltet.

Mailbox bei O2 ausschalten

Wählen Sie in der Telefon-App die gleiche Zeichenabfolge ##002# und drücken Sie auf die Anruftaste.

Mailbox bei Vodafone ausschalten

Vodafone unterscheidet die Mailboxen bei einem Standard-Vertrag und über CallYa-Service. Bei CallYa muss man den gleichen Code wie bei anderen Providern in die Telefon-App eintippen ( ##002# ) und auf die Anruftaste drücken. Beim Standard-Vertrag von Vodafone ruft man dafür die kostenlose Service-Nummer 5500, danach tippt man den Code "272" ein und bestätigt dies mit der #-Taste.