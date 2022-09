Marktanalyse: Apple TV+ wächst um 29 Prozent

Thomas Hartmann

Apple ist unter den Streaming-Anbietern noch relativ neu – aber sein relatives Wachstum kann sich sehen lassen.

Vergrößern Apple TV 4K © Vodafone

Apple TV+ ist erst seit dem 1. November 2019 als eigener Streaming-Anbieter verfügbar und bietet nur selbstproduzierte Serien und Filme oder Dokus an. Hier setzt man also offensichtlich mehr auf Qualität als auf Quantität. Entsprechend niedrig ist der Marktanteil – Apple selbst gibt keine konkreten Zahlen bekannt, aber laut der Streaming-Suchmaschine Justwatch beträgt dieser derzeit 6,2 Prozent, wie etwa "Apple World Today" berichtet. Dagegen kommt Marktführer Netflix immer noch auf über 27 und der zweitplatzierte Amazon Prime Video auf gut 24 Prozent. Auch Disney+ ist mit seinem Streaming-Angebot noch nicht allzu lange präsent, kann aber schon 18,2 Prozent Marktanteil aufweisen, freilich mit großen Kino-Hits aus den Bereichen Marvel, Disney oder Pixar und einigen selbstproduzierten Serien, Filmen und Dokus. Auch Disney+ ist seit November 2019 verfügbar.

Doch was diese Zahlen so direkt nicht hergeben – Apple konnte in den letzten 1,5 Jahren seit Januar 2021 demnach ein Wachstum von 29 Prozent aufweisen, das ist auf jeden Fall in der Relation beeindruckend. Auch wenn man hier von zunächst fünf Prozent Marktanteil auszugehen hat. Dennoch zeigt dies, dass das Konzept von Apple mit seinem klar umrissenen Angebot bei immer mehr Usern ankommt. Vor allem, wenn man im Vergleich sieht, dass die ”Streaming-Giganten” Netflix mit 19 und Prime Video mit 14 Prozent Marktanteil in diesen vergangenen 1,5 Jahren deutlich absanken.

Bekannte Serien oder Filme bei Apple TV+ sind etwa ”The Morning Show”, ”For All Mankind”, ”Ted Lasso”, ”Foundation”, ”Greyhound”, ”Finch” oder ”Coda”, um ein paar der wichtigsten Produktionen zu nennen. Einen guten Überblick gibt es etwa bei Wikipedia .

Apple TV+ ist für drei Monate inklusive, wenn man ein qualifiziertes Apple-Gerät kauft. Ein monatliches Abo schlägt nach Ablauf des 7‑tägigen Probe-Abos mit 4,99 Euro im Monat zu Buche.