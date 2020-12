Meaco: Smarter Luftreiniger für Räume bis zu 50 Quadratmeter

Thomas Hartmann

Meaco, Hersteller von Luftbefeuchtern und -entfeuchtern, Luftreinigern, Kühlungs- und Heizgeräten, stellt den mobilen Luftreiniger Meaco Clean CA-HEPA 76x5 mit Kontrolle der Luftqualität vom Smartphone aus vor.

Vergrößern Meaco Clean © Meaco

Der Meaco Clean CA-HEPA 76×5 reduziert demnach die Aerosolbelastung und entfernt zuverlässig Allergene, wie Pollen, Hausstaub und Tierhaare aus der Raumluft. Mit seinen laut Hersteller gut sichtbaren, farbigen Leuchtdioden gibt das Gerät jederzeit Auskunft über die Luftqualität im Raum.

Der WLAN-fähige MeacoClean CA-HEPA 76×5 reinigt dem Anbieter zufolge die gesamte Raumluft (bis zu 50 Quadratmeter pro 76 Kubikmeter) bis zu 5-mal pro Stunde mit seinem mehrstufigen Filtersystem. Dazu saugt er mittels mehrerer Lufteinlassöffnungen die Luft aus allen Richtungen im 360 Grad-Winkel an und gibt sie gefiltert wieder in den Raum ab. Das Filtersystem besteht aus einem Vorfilter, einem Aktivkohle- und einem HEPA-Filter (H11), die gemeinsam mehr als 99,95 Prozent der schädlichen Partikel (PM 2,5) aus der Raumluft herausfiltern sollen. Optional ist zusätzlich ein H13 HEPA-Filter erhältlich, der die Reinigungsleistung auf bis zu 99,97 Prozent erhöhen könne. Dies soll auch das Ansteckungsrisiko mit Krankheitserregern reduzieren.

Neben den zahlreichen Einstellmöglichkeiten am Gerät können Anwender auch die kostenlose App nutzen und Einstellungen aus der Ferne vornehmen. Per App-Steuerung lässt sich die Lüftergeschwindigkeit des Meaco Clean CA-HEPA 76×5 verändern, aktuelle Messwerte des Lasersensors (PM 2,5) ablesen und vergleichen oder der Fortschritt der Luftreinigung in Echtzeit beobachten. Eine Auswahl verschiedener Modi, wie zum Beispiel der Allergie-Modus oder der aufgrund des DC-Motor-Betriebs besonders leise Nacht-Modus und die Möglichkeit zum Aktivieren einer Timer-Funktion (2, 4 oder 8 Stunden) sollen den Bedienkomfort erhöhen.

Der Meaco Clean CA-HEPA 76x5 ist ab sofort zum Preis von 250 Euro bei Amazon erhältlich.