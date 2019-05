Mediamarkt Weiden: Airpods für 111 Euro, iPhone SE für 199

Stephan Wiesend

Der Mediamarkt in Weiden bietet am verkaufsoffenen Sonntag günstige Apple-Hardware.

Vergrößern Angebot am 12.5.

Der Mediamarkt in Weiden (Nähe Nürnberg) bietet an diesem Sonntag ein besonders günstiges Angebot für Apple-Fans, wie die Seite Mydealz berichtet: Die Airpods der ersten Generation gibt es zwischen 13 und 18 Uhr für 111 Euro. Auch das iPhone SE 32 GB ist laut einer lokalen Anzeige ungewöhnlich günstig zu haben, es kostet in Silber oder Gold nur 199 Euro. Das Angebot gilt aber nur im regionalen Markt, weder Vorbestellung noch Versand sind möglich.

Die Stadt Weiden veranstaltet am 12. Mai einen verkaufsoffenen Sonntag, der im Rahmen von dem lokalen Frühlingsfest stattfinden soll. Mediamakrt in der Regensburger Straße macht mit dieser Angebotsaktion auch mit.