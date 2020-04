Medienwerkstatt: Schulberichtsmanager für das iPad

Thomas Hartmann

Die Formulierungshilfen für Schulberichte und Zeugnisse für die Grundschule gibt es nun auch als iPad-App.

Vergrößern Schulberichtsmanager

Mit der neuesten Version 11.5 des Schulberichtsmanagers "Schulbericht und Zeugnis" bringt Entwickler Medienwerkstatt diese Unterstützung für Lehrkräfte an Grundschulen nun auch auf Apples iPads. Der Schulberichtsmanager sei mit mehr als 7000 von Lehrkräften zusammengestellten Satzbeispielen gefüttert, diese wiederum gegliedert nach Klassenstufen, Stichworten, Kategorien und Beurteilungsstufen. So gibt es Vorlagen für Schulberichte in den Klassen 1 und 2 und für die Beurteilung ab Klasse 3, für Beurteilung im Fremdsprachenunterricht in der Grundschule, die Kompetenzbeurteilung im Rahmen von Gruppenprüfungen, zur Beschreibung der Lernfortschritte und andere Aufgaben, die von Lehrerinnen und Lehrern an der Grundschule zu bewältigen sind. Weitere Details zum Leistungsumfang der iPad-App finden sich im App Store . Vorausgesetzt wird mindestens iOS 10.0 oder iPadOS 13, die Kosten dafür belaufen sich auf 25 Euro. Ferner gibt es den Schulberichtsmanager 11.5 auch für Windows und Linux.