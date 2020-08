Thomas Hartmann

Von Macheist gibt es ein günstiges Software-Paket für den Mac, mit 21 Programmen vornehmlich für Fotos, Videos und PDF.

Vergrößern ”Mega Mac App Bundle”: Günstige Software

Einzeln kosten die Programme jeweils meistens um die vier oder fünf US-Dollar, manche auch weniger, eines (Image Frame Photo Editor) ist auch sonst kostenlos erhältlich. Doch alle 21 erhält man im ”Mega Mac App Bundle” für 9,99 US-Dollar und spart dadurch laut Anbieter Macheist 87 US-Dollar oder 88 Prozent über dem Normalpreis.

Dabei gibt es vorwiegend Software für digitale Fotos wie den Image Plus Photo Editor, den Image Plus Photo Editor oder den Screenshot Creator, um Mockup-Screenshots für iOS-Geräte zu gestalten. Für Videos erhält man etwa den Video Plus Movie Editor, den ArtClip Video Editor oder auch den Video GIF Creator. Möchte man überflüssige, weil doppelte Fotos finden, hilft der Duplicate Image Cleaner oder für doppelte Dateien aller Art der Duplicate File Doctor Hard Drive Cleaner. Auch Software zum Erstellen von PDF-Alben (PDF Photo Album Creator) oder zum Editieren von Musikdateien (NeatMP3 Pro Music Organizer) findet sich im Überblick der Mac-Apps, die sämtlich für 64 Bit-Performance optimiert sind.

Setapp Abo inkl. CleanMyMac X für 10 Euro/Monat

Das Angebot läuft noch drei Tage, auf der Website findet sich zu jedem Programm eine englischsprachige Beschreibung inklusive Screenshots und den Systemvoraussetzungen (Specs). Um das Software-Bundle kaufen zu können, ist eine Kreditkarte, Paypal oder auch Apple Pay erforderlich.