Mehrere Apple-Watch-6-Modelle bereits ausverkauft

Halyna Kubiv

Kurz vor der Vorstellung eines neuen Modells verschwindet die Edition-Watch aus dem Angebot.

VergrĂ¶ĂŸern Apple Watch Series 6, Series 5 und Series 3

Wenig ĂŒberraschend dĂŒrfte die von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem Neesletter "Power On" berichtete und von Apple Insider bestĂ€tigte Neuigkeit sein, dass das Apple-Watch-Modell mit TitangehĂ€use, also die "Edition" der Series 6, allmĂ€hlich nur noch schwer zu bekommen sei. In einigen Apple Stores könne man bei Bestellung des Modells es schon nicht mehr abholen, alles deutet darauf hin, dass Apple die Produktion heruntergefahren oder ganz eingestellt habe und jetzt nur noch RestbestĂ€nde verkaufe. Im September ist die Series 7 der Apple Watch zu erwarten, ob auch die nĂ€chste Generation eine Variante in Titan bekommt, ist fraglich.

Im deutschen Online Store von Apple sind alle Modelle der Titan-Uhr bereits ausverkauft, auch in den naheliegenden Apple-GeschÀften ist das Modell nicht mehr zu haben.

Doch die Knappheit betrifft nicht nur die Titan-Uhren von Apple, sondern auch manche Apple Watches 6 mit EdelstahlgehĂ€use. Das Modell in Gold mit Lederarmband fĂŒr 799 Euro kann man erst ab dem 12. August erhalten, in einem Apple Store vor Ort dagegen schon heute. Die HĂ©rmes-Modelle wie zum Beispiel eins mit Single-Tour-Armband sind komplett ausverkauft, genauso wie alle Farbvarianten der Apple Watch mit dem markanten Double-Loop-Armband. Interessanterweise kann man die gleichen Modelle auf der Hermes-Seite noch ohne Probleme bestellen.