Microsoft Office 2021 für Mac morgen – ohne Abo, mit Teams

Halyna Kubiv

Nicht nur Apple bereitet für Herbst neue Betriebssystemversionen vor, Microsoft präsentiert morgen das neue Office ohne Abo.

Vergrößern Teams for Mac © Microsoft

Am 5. Oktober, also morgen, will Microsoft seine neue Version von Microsoft Office 365 vorstellen. Gleichzeitig damit bündelt der Entwickler die wichtigsten Programme zu einem Office 2021 (verfügbar ebenfalls für den Mac) und verkauft das Paket zu einem Einmal-Preis von knapp 150 Euro . Neu dabei ist zum ersten Mal Teams, das Online-Konferenz-Programm, das davor nur bei Business-Paketen von Office dabei war.

Funktionen aus Office 365 - alles ohne Abo

Office 2021 gewinnt dazu einige weitere Funktionen, die davor nur den Abonnenten von Microsoft 365 zugänglich waren. Die Nutzer von Office 2021 können nun in Echtzeit an einem Word- oder Excel-Dokument gleichzeitig arbeiten. Der Entwickler hat alle Programme visuell überarbeitet und denen einen frischen Anstrich verpasst, der zu Windows 11 passt. Excel für den Mac erhält in der Office-2021-Version einige Formeln, die davor nur bei der Business-Variante verfügbar waren, neu sind XVERWEIS – sucht die Werte in den Spalten links oder rechts der Referenzspalte; XVERGLEICH (Suche der Position in der Tabelle) und LET (Name der einzelnen Berechnungen) sind ebenfalls neu in Excel 2021 für den Mac. Für alle Office-Programme hat Microsoft noch die Mediensammlung an Grafiken, Fotos und Icons aufgestockt. Eine Power-Point-Präsentation kann man nun als GIF-Datei speichern, Word und Power Point speichern nun neu erstellte Grafiken und Bilder als SVG (Scalable Vector Graphic Format), besonders beliebt bei Erstellen von Webseiten, da die Bilder sich ohne Qualitätsverlust beliebig skalieren lassen.

Wer noch Outlook auf dem Mac wünscht, kann bei Microsoft die Business-Variante von Office 2021 dazu kaufen, die ist allerdings 100 Euro teurer als die Home- und Student-Variante. Microsoft unterstützt traditionell drei aktuellste Betriebssystemversionen auf dem Mac, mit dem macOS Big Sur sind also noch macOS Catalina und Mojave mit dabei.