Microsoft-Werbung verhöhnt Macbook Air

Thomas Hartmann

Microsoft stellt seine neuen Surface-Geräte wieder ins beste Licht im Vergleich zu Apple-Produkten – diesmal nimmt Redmond das Macbook Air aufs Korn.

Vergrößern Microsoft vergleicht mal wieder Äpfel mit Birnen © Microsoft

Dabei ist wieder der jugendliche User aus der Schmäh gegen das iPad Pro, auf das sich Microsoft im letzten Video dieser Art eingeschossen hatte . Unterstützt wird er diesmal von seiner ”sis’, also der Schwester. In dem neuen 30-Sekunden-Clip auf Youtube wundern sich die beiden, wie ein solcher Laptop keinen Touchscreen haben kann, kaum Verbindungsmöglichkeiten (stattdessen zeigt die junge Frau ein bisschen höhnisch den typischen Apple-Adapter für andere Verbindungsoptionen in die Kamera). Und auf einem Windows-Gerät könne sie Lieblingsprogramme laufen lassen, der Bruder ergänzt sofort: und Spiele! Das also sei der neue Microsoft Surface Laptop 4. Einfach klasse … und ”original by design”.

Ganz im künstlerischen Apple-Stil zeigt Microsoft ebenfalls unter diesem Motto, wie der Elektromusiker Deadmau5 mit dem Surface seine Musik so gestaltet, wie es ihm gefällt. Noch deutlicher wird die Adaption des Apple-Stils im Video der Fotografin Brooke Shaden .