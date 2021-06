"Mind" in watchOS 8: Neue App für mentale Gesundheit durchgesickert

Halyna Kubiv, Peter Müller

Apple hat versehentlich eine neue App für watchOS 8 durchgesickert. Diese wird sich um die mentale Gesundheit der Nutzer kümmern.

Vergrößern Neue App in watchOS 8 bezieht sich auf mentale Gesundheit © sun ok / Shutterstock

Unmittelbar vor der WWDC sind einige interessante Leaks aufgetaucht , die auf neue Apps für die Apple Watch schließen lassen. So sollen das Adressbuch, also die Kontakte-App, und die Tipps eine eigene Variante für die Uhr bekommen. Cross-Plattform sollte eine neue App "Mind" werden, die sich vermutlich um mentale Gesundheit drehen wird. Dabei könnte sie die Atmen-Anwendung auf der Apple Watch in watchOS 8 ergänzen oder gar ersetzen.

Die Neuerungen finden sich im App-Store-Manifest, das Apple etwas zu früh veröffentlicht hat. Darin finden sich bereits Identifizierungen für App-Programmdateien, die für watchOS 8 gedacht sind. Gefunden hat dies ein iOS-Entwickler der Finanz-App Robinhood .

Die Apple Watch sowie watchOS konzentriert sich bislang auf die körperliche Gesundheit anhand von unterschiedlichen Parametern. Da schert ein wenig die Schlaf-App aus, die nicht so sehr eine Schlafüberwachung bietet, sondern eine Anleitung für eine bessere Routine vor dem Schlafengehen. Es gibt allerdings bereits Smartwatches auf dem Markt, die bedingt auf den Stress-Level hinweisen können, beispielsweise Fitbit Sense . Diese misst die elektrodermale Aktivität auf der Haut – recht vereinfacht gesagt, ob sich Schweißsekretion im Laufe der Zeit verändert. Anhand dieser und weiterer Daten kann die Uhr schließen, ob der Nutzer gerade eben eine Stresssituation erlebt oder nicht.

In welcher Weise Apples Mind-App funktionieren wird, werden wir heute erfahren. Für elektrodermale Messungen wie bei Fitbit Sense sind neue bzw. andere Sensoren notwendig, als jetzt in den Apple Watches eingebaut. Apple versteckt jedoch recht gut die Hinweise auf neue unveröffentlichte Hardware in den internen Builds, ob auch neue Sensoren in der Apple Watch kommen oder nicht, auf diese Bestätigung werden wir wohl bis Herbst warten müssen.