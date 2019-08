Mini-Actioncam: Insta360 Go vorgestellt

Kris Wallburg

Insta360 hat mit der Go eine superleichte, daumengroße Actioncam vorgestellt. Das Gerät misst 5x2x1,5 cm und wiegt 18,3 Gramm.

Vergrößern Die Insta360 Go ist kaum größer als ein Daumen. © Insta360

Die chinesische Firma Insta360 entwickelt sich zunehmend zu einem Marktführer im Bereich der Action- und 360°-Kameras. Mit der Go hat das Unternehmen gestern eine stabilisierte Mini-Kamera vorgestellt . Nach eigenen Angaben die kleinste stabilisierte Actioncam der Welt. Das Gerät misst lediglich 5x2x1,5 cm und wiegt 18,3 Gramm.

Der Anwendungsbereich soll vor allem darin liegen, Aufnahmen aus Perspektiven zu erstellen, die mit einer größeren Kamera nicht möglich wären. Verschiedene Accessories, die der Go beiliegen, helfen, die Kamera an allem Möglichen zu befestigen. Außerdem kommt die Go mit einer Ladehülle, die sich per Lightning direkt mit dem iPhone verbinden lässt.

Vergrößern Zahlreiche Halterungen helfen, die Go überall zu befestigen © Insta360

Die Kamera erstellt Aufnahmen in einer Auflösung von 2720x2720, exportiert die Aufnahmen aufgrund der Stabilisierungstechnik in 1080p (1920x1080). Die größte Einschränkung ist die maximale Aufnahmelänge von 30 Sekunden. Darüber hinaus sind Hyperlapse-Aufnahmen von bis zu 30 Minuten und Zeitraffer-Aufnahmen bis zu 8 Stunden möglich.

Macwelt hat das Gerät vorliegen, ein ausführlicher Test folgt in den nächsten Tagen.