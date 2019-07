Minix: Externe SSD-Platte mit USB- und HDMI-Anschlüssen

Thomas Hartmann

Ein ungewöhnliches Konzept verfolgt Minix mit seinem Neo-Speicher: Eine SSD mit 240 GB integriert mit diversen Ports für USB und HDMI.

Vergrößern Minix © Minix

Der Minix Neo Storage wurde laut Hersteller exklusiv für Apple Macbook, Macbook Air und Pro entworfen. Das Gerät verfügt über die Maße 11,5 x 4,3 x 1,1 Zentimeter bei einem Gewicht von 59 Gramm (Herstellerangaben) und enthält einen integrierten SSD-Speicher, HDMI (4K), 2 x USB 3.0 und USB-C (nur Power Delivery) in einem Aluminium-Hub, der perfekt zum Macbook passen soll.

Der Minix Neo Storage wird per USB-C an das Macbook angeschlossen, das nötige kurze Kabel ist fest verbunden, und bietet neben dem zusätzlichen Speicherplatz auch die leicht zugänglichen Ports. Eine LED zeigt an, wenn die SSD mit Strom versorgt wird. Ein externes Netzteil ist dafür nicht erforderlich. Die integrierte SSD unterstützt sowohl Lese- als auch Schreibzugriff. Weitere Infos dazu und eine Bestellmöglichkeit für knapp 100 Euro gibt es bei Amazon.de .

Interessant ist auch ein Testbericht bei Cult of Mac : Diese haben das externe Gerät nämlich auch mit einem iPad Pro unter iOS 13 getestet und für gut befunden. Die SSD erscheint dabei im Ordner Dateien als ganz normales Laufwerk.