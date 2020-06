Mit 24 Karat Gold: iPhone-Ladekabel für 100 Euro

Kris Wallburg

Die Elektronikmarke Anker hat ein neues iPhone-Ladekabel auf den Markt gebracht. Das Besondere: Es ist mit Echtgold überzogen und kostet knapp 100 Euro. Dafür gibt es noch einige Extras.

Vergrößern Ein Ladekabel mit Geschenkbox und Reisetasche. © Anker

Apple-Fans haben von Grund auf einen exklusiven Geschmack, schließlich sind Mac, iPhone und Co. oft deutlich teurer als die Konkurrenz. Inwiefern dieser Aufpreis gerechtfertigt ist, lässt sich ausgiebig diskutieren, gute Argumente findet man auf beiden Seiten. Wem jedoch Apple noch nicht teuer genug sind, findet viele Gadgets von Drittanbietern, die mehr oder weniger sinnvolle Ergänzungen für die Produkte mit dem Apfel bieten. Immer wieder gibt es beispielsweise Spezialeditionen des iPhones, mal mit Gold, mal mit Platin, fast immer für ein kleines Vermögen. Und wie lädt man ein goldenes iPhone standesgemäß auf? Richtig, mit einem goldenen Ladekabel.

Vergrößern Das Ladekabel kommt mit Accessoires und ist mit Gold überzogen. © Anker

Das Anker Powerline+ III,2020 Special Edition 24K Gold USB-C auf Lightning Ladekabel ist mit 24 karätigem Gold überzogen, mit Gewebe ummantelt (gesleevt) und zu Teilen in Handarbeit gefertigt. Der bescheidene Preis dafür: 99,99 Euro. Die Verarbeitung sieht hochwertig aus, abgesehen davon und von der Goldbeschichtung ist es aber ein Ladekabel wie jedes andere auch. Die Kabellänge beträgt 1,80 Meter. Immerhin gibt es noch eine Geschenkbox und einen Reisebeutel dazu, außerdem lebenslange Herstellergarantie. Zum Vergleich: Das gesleevte Kabel von Anker in Schwarz ist bis auf die Goldbeschichtung identisch, kostet aber lediglich 21,99 Euro. Extras wie eine Geschenkbox gibt es auch nicht, handelt es sich am Ende auch nur um ein Ladekabel. Im direkten Vergleich unser klarer Preis-Leistungs-Tipp, wer aber ein Faible für Extravaganz und zu viel Geld im Portemonnaie hat, wirft vielleicht einen Blick auf die Special Edition.

