Mit der Apple Watch und dem FC Bayern trainieren

Halyna Kubiv

Wem eigene Familie und Freunde bei Watch-Wettbewerben zu langweilig sind, kann ab der kommenden Woche mit Tausenden anderen trainieren und seine Fitness messen.

VergrĂ¶ĂŸern FC Bayern MĂŒnchen und Telekom © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom startet zusammen mit dem FC Bayern MĂŒnchen eine etwas ungewöhnliche Sport-Aktion: Ab dem 18. August und bis einschließlich 1. September 2021 kann sich jeder Apple-Watch-TrĂ€ger zu einem Massen-Wettbewerb anmelden : Man kann jeden Tag trainieren, Ringe auf der Smartuhr schließen und Gewinnpunkte sammeln. Wer nach dem Ende des Wettbewerbs 560 Punkte und mehr gesammelt hat, kann bei der Telekom einen Gutschein in der Höhe von 20 Euro beziehen, die Summe gilt als Nachlass beim Kauf einiger Zubehör-Produkte von Apple. Dazu gehören HĂŒllen, ArmbĂ€nder und Airtag-AnhĂ€nger. Genaue Teilnahmebedingungen finden sich hier .



So können Sie am Wettbewerb teilnehmen:

Die Teilnahme erfolgt ĂŒber die Challenge-App des US-Entwickers Fitnow Inc ., dort wird auch das Konto mit eigener E-Mail angelegt. Bitte beachten Sie, dass bei dem neuen Konto das Alias der E-Mail-Adresse automatisch als Konto-Name benutzt wird. Wollen Sie also anonym teilnehmen, mĂŒssen Sie daran denken, eine nichtssagende E-Mail-Adresse einzutragen. Zur Teilnahme berechtigt sind Nutzer ab 18 Jahren und mit dem festen Wohnsitz in Deutschland.Â

Hat man die App installiert und eingerichtet, erscheint auf dem Startscreen schon der gesuchte Wettbewerb "Fit mit dem FC Bayern!", ein Klick auf "Beitreten" trÀgt einen in die Teilnehmer-Liste ein. Bei Redaktionsschluss (17:10 am 11. August 2021) gab es beim Telekom-Wettbewerb knapp 1.100 Teilnehmer (darunter konnten wir allerdings bisher keinen FC-Bayern-Spieler identifizieren).

WĂ€hrend der zwei Wochen von "Fit mit FC Bayern" gilt es wie gewohnt, AktivitĂ€ts-, Trainings- und Stehringe zu schließen. Die App errechnet daraus eigene Punkte, zum Beispiel jeweils einen Punkt fĂŒr eine Stehstunde oder drei Punkte fĂŒr 40 AktivitĂ€tskalorien etc. Diese Punkte summieren sich in Laufe von zwei Wochen. Wer insgesamt 560 Punkte gesammelt hat, hat eine digitale Bronze-Medaille verdient und kann sich fĂŒr 20 Euro Gutschein bewerben. Die Telekom hat nicht spezifiziert, wie die Preise beim Gold und Silber ausschauen.