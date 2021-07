Mobile Workstations sind viel mehr als nur "Edel-Notebooks"

.

Der Unterschied zwischen PCs und Workstations beginnt dort, wo PCs in jeglicher Hinsicht an ihren Grenzen stoßen. Die neuen mobilen Workstations der Z-Serie von HP machen diesen Unterschied auf eindrucksvolle Weise deutlich.

Die Mobile Workstations der Z-Serie von HP bieten sich an für anspruchsvolle CAD-Anwendungen beispielsweise aus dem Bereich Architektur.

Viele Firmen statten ArbeitsplĂ€tze, auf denen wichtige Anwendungen laufen sollen, lieber mit Workstations aus als mit aufgerĂŒsteten PCs. Das tun sie mit Sicherheit nicht, weil sie das Geld fĂŒr den höheren Preis einfach ĂŒbrig haben. Eher ist es so, dass ihr Geld auf diese Weise besser investiert ist. Denn nicht nur Power, sondern auch QualitĂ€t, ZuverlĂ€ssigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit bringen am Ende einen höheren Ertrag.



Diese Rechnung macht vor allem Sinn, wenn die Aufgabe entsprechend anspruchsvoll ist. Die GerĂ€teklasse der Workstations richtet sich in erster Linie an professionelle Anwender, die mit 3D-Konstruktionen und -Grafiken arbeiten, Computer-Simulationen aufbauen oder Videos editieren. Sie benötigen Computer, die höchste Leistung mit maximaler Haltbarkeit und KompatibilitĂ€t mit der Anwendungssoftware verbinden. Workstations bieten die GewĂ€hr dafĂŒr, dass die verbauten Komponenten dauerhaft reibungslos zusammenarbeiten, dass es keine Hardware-Konflikte gibt und die Rechner auch bei Dauerbetrieb und unter höchster Belastung nicht ĂŒberhitzen.

Die mobilen HP-Workstations eignen sich für Menschen, die kreativ mit Grafik und Bildbearbeitung arbeiten und bieten ihnen eine Alternative zur Apple-Welt.

Die auf Robustheit und StabilitĂ€t angelegte Konstruktion, die hochwertigen Bauteile und die eingehenden Tests beim Hersteller unterscheiden Workstations von auf Hochleistung getrimmte PCs, die beispielsweise fĂŒrs Gaming angeboten werden. Zwar arbeiten beide GerĂ€teklassen mit den jeweils schnellsten CPUs, RAM-Bausteinen, Grafikkarten und SSDs. Ein lĂ€ngerfristig störungsfreier Betrieb und eine hochwertige Verarbeitung sind jedoch nur bei einer Workstation gesichert.



Harte Testszenarien

Diesen Anspruch verfolgt HP mit allen Workstations aus der Z-Serie. Letztere umfasst neben Desktop-GerĂ€ten auch Monitore und Laptops . Sie alle werden vorher intensiv getestet, wobei die Bedingungen vor allem fĂŒr die Mobile Workstations Ă€ußerst hart sind. HP fĂŒhrt die Tests in seinem berĂŒhmten Labor in Fort Collins in Colorado durch. Dort werden die Laptops extremen Bedingungen ausgesetzt: Die Maschinen mĂŒssen extremer Hitze ebenso widerstehen wie starker KĂ€lte, sie mĂŒssen in dĂŒnner Höhenluft genauso funktionieren wie in einem Sandsturm.



Die Techniker simulieren unter anderem eine 5000 Kilometer lange Fahrt auf einem LKW und setzen die Computer starken mechanischen Belastungen aus. Alle HP-Workstations werden nach dem United States Military Standard getestet, einige Tests gehen sogar noch darĂŒber hinaus. 2017 schickte die NASA 120 HP ZBook Workstations zur Internationalen Raumstation ISS, wo sie bei der Missionssteuerung und -kontrolle eingesetzt wurden, die Gesundheit der Astronauten ĂŒberwachten und bei der Auswertung der durchgefĂŒhrten Experimente halfen.

Die Mobile Workstations von HP umfassen eine ganze Familie von Laptops. Sie alle liegen technisch auf höchstem Niveau und zeichnen sich durch Stabilität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus.

HP ĂŒberprĂŒft jedoch nicht nur die Hardware seiner Workstations, sondern stellt auch sicher, dass Anwendungen aus dem CAD-, Grafik- und Videobereich wie beispielsweise AutoCAD, Avid oder die Adobe Creative Suite problemlos darauf laufen. So bilden die Workstations von HP eine interessante Alternative fĂŒr Grafikdesigner, die mit Photoshop, Illustrator und den anderen Mitgliedern der Adobe-Programmfamilie auf einer professionellen Hardware-Basis arbeiten wollen, ohne dafĂŒr von ihrer gewohnten Windows-Umgebung zu MacOS wechseln zu mĂŒssen.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen fĂŒr mobiles Arbeiten

Die Mobile Workstations der Z-Serie gehören außerdem zu den sichersten GerĂ€ten auf dem Markt, denn sie verfĂŒgen wie alle Workstations von HP ĂŒber ausgefeilte Security-Funktionen. Dazu zĂ€hlt unter anderem HP Sure Click, die verdĂ€chtige Webseiten und DateianhĂ€nge in abgeschlossenen Containern isoliert. HP Sure Run stellt sicher, dass kritische Prozesse auch beim Angriff durch eine Malware erhalten bleiben, und HP Sure Recover stellt nach Befall durch eine Schadsoftware das Betriebssystem mithilfe eines Image ĂŒber das Netzwerk wieder her.



HP Sure Start wiederum ist eine Funktion, die bei BeschĂ€digungen oder Manipulationen das BIOS mithilfe einer goldenen Kopie selbsttĂ€tig rekonstruiert. Besonders interessant ist HP Sure Sense, das mit kĂŒnstlicher Intelligenz arbeitet. HP hat dieses Modul mit den Verhaltensmustern von Millionen bekannter Malware-Varianten gefĂŒttert. Damit ist es in der Lage, auch neue, bislang unbekannte Virenformen zu erkennen und abzuwehren.



FĂŒr Mitarbeiter im Homeoffice oder die Zusammenarbeit von Teams mit Mitgliedern an mehreren Standorten stattet HP seine Mobile Workstations mit der Software ZCentral Remote Boost aus. Damit ist es möglich, dass ein oder mehrere Personen auf Workstation-Rechner in einem Datacenter zuzugreifen und deren RechenkapazitĂ€ten aus der Ferne zu nutzen. Diese Software schuf die Voraussetzungen, dass auch wĂ€hrend der Corona-Pandemie an Film- und Fernsehproduktionen weitergearbeitet werden konnte. DafĂŒr bekam HP fĂŒr Remote Boost im Herbst 2020 den amerikanischen Fernsehpreis Emmy in der Kategorie Engineering.



Fazit

Die Mobile Workstations der Z-Serie von HP sind, wie der englische Begriff schon andeutet, richtige ArbeitsgerĂ€te, die fĂŒr den Dauerbetrieb unter Vollast ausgelegt sind – ohne kĂŒnstliche Leistungsbremsen, damit einzelne Bauteile nicht zu Schaden kommen. In Kombination mit den eingebauten hochwertigen Bildschirmen und der Möglichkeit, hochauflösende externe Monitore anzuschließen, bringen sie professionelle Power dorthin, wo immer sie gerade gebraucht werden.

