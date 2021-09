Möglicher Termin für Apples Oktober-Keynote

Halyna Kubiv

Vor der Keynote ist vor der Keynote. Ok, das ursprüngliche Sprichwort klang etwas anders, es ist immer interessant zu wissen, wann die Macbooks kommen.

Heute Abend startet die Apple-Keynote "California Streaming", wobei Tim Cook und Co. die neuesten Smartphones und Smartwatches zeigen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass Apple in diesem Herbst noch eine weitere Keynote abhalten wird, falls heute Abend keine Macbooks oder iPads vorgestellt werden. Wann genau diese zweite Keynote stattfinden kann, dazu gibt es keine handfeste Hinweise, aber reichlich Spekulationen. "Macrumors" will aus dem Muster der vergangenen Jahre herausgelesen haben, dass die Oktober-Keynote am 12. Oktober stattfinden kann.

Die Autoren argumentieren mit den Daten, bis wann die Ermäßigungsaktion für Studenten "Back to School", hierzulande "Back to University", gültig ist. Demnach hat im vergangenen Jahr Apple seine Aktion im September angepasst: Das vorgestellte iPad Air wurde von den Ermäßigungen ausgeschlossen, die Aktion bis zum 12. Oktober verlängert . Am Tag danach, am 13. Oktober 2020 fand die iPhone-Keynote "Hi, Speed" statt. Die aktuelle Back-to-School-Aktion in den USA läuft noch bis zum 27. September . Allerdings ist eine weitere Keynote erst zwei Wochen nach der ersten eher unwahrscheinlich. Die europäische Studenten-Aktion läuft dagegen bis zum 11. Oktober, so spekuliert "Macrumors", dass gleich am nächsten Tag, am 12. Oktober 2021 die nächste Herbst-Keynote von Apple stattfinden kann.

Ob Apple eine weitere Keynote veranstaltet, werden wir mit der großen Sicherheit heute nach der "California Streaming"-Veranstaltung wissen. Fehlen dort jede Spur vom iPad und Macbook, will Apple die Produkte separat vorstellen. Der Termin um 12. Oktober erscheint plausibel, Apple hat eine gewisse Tradition der Spätherbst-Keynotes für wichtige Produkte, die sonst auf einer iPhone-Keynote untergehen werden:

23. Oktober 2012 – Das neue iPad Mini, iPad 4 mit Retina-Display, iMac, Macbook Pro 13" mit Retina-Display

22. Oktober 2013 – Das neue iPad Air, iPad Mini 2, neue Macbooks

16. Oktober 2014 – iPad Air 2, iPad Mini 3, iMac 5K

27. Oktober 2016 – Macbook Pro mit der Touchbar und Schmetterlingstastatur, neue TV-App

30. Oktober 2018 – Macbook Air, Mac Mini, iPad Pro 3

10. November 2020 – M1-Macs (da iPhone-Keynote in dem Jahr im Oktober stattfand).