Mophie: Magsafe-kompatibles Reisezubehör für iPhone & Co.

Thomas Hartmann

Vom Zubehörhersteller Mophie gibt es ab sofort zwei neue Reisebegleiter für Apple-Geräte: das 3-in-1-Reise-Ladegerät mit Magsafe und den tragbaren Magnetständer.

Vergrößern Mophie © Zagg

”Das Mophie 3-in-1-Reiseladegerät mit Magsafe lädt iPhone, Apple Watch und Airpods einfach und bequem – ohne zusätzliche Kabel und Adapter", verspricht Charlie Quong, Vice President of Product Development bei Zagg, zu der Mophie gehört. Der tragbare magnetische Ständer hält das iPhone demnach stabil in einer horizontalen oder vertikalen Position und erleichtert so das Arbeiten oder Betrachten von Videos. Ein kurzer Film auf Youtube zeigt, wie das funktioniert.

Ladegerät und Gehäuse (graues Reiseetui) sind mit einem eleganten, hochwertigen Stoff überzogen, so der Hersteller. Die Abmessungen betragen flach (zum Ablegen und Laden) 313,0 × 80,0 × 9,7 Millimeter, zusammengeklappt und reisefertig 89,0 × 80,0 × 26,6 Millimeter. Das 3-in-1-Reiseladegerät mit Magsafe verfügt Mophie zufolge über spezielle Ladepunkte für iPhone, Apple Watch und Airpods (Pro), womit der Ladevorgang sofort starte. Im Lieferumfang findet sich zudem ein USB-C-Kabel und ein Wandadapter (USB-C-Wandadapter-Ausgang: 30 Watt). Das Magsafe-Ladegerät unterstützt bis zu 15 Watt, die Airpods-Ladestation bis zu 5 Watt, das magnetisches Ladegerät für die Apple Watch bis zu 5 Watt. Weitere Infos, kompatible Geräte und die Bestellmöglichkeit für 160 Euro gibt es auf der Website des Anbieters .

Dazu kommt der tragbare, ebenfalls Magsafe-kompatibles Magnetständer mit einklappbarer und verstellbarer Hülle. Zwei Metallscharniere ermöglichen demnach die Einstellung eines beliebigen Winkels im Hoch- oder Querformat. Abmessungen: 75 × 147,5 × 21 Millimeter, Gewicht: 158 Gramm. Näheres dazu ebenfalls auf der Website des Herstellers , der Preis beträgt (wie oben versandkostenfrei) 40 Euro.

Nur noch heute am 23. Februar gewährt der Anbieter 25 Prozent Rabatt auf alle Produkte auf der Webseite.