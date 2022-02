Mophie: Mobiler iPhone-Ständer mit Magsafe

Thomas Hartmann

Der mobile und klappbare Ständer mit Magsafe von Mophie soll das iPhone im perfekten Winkel zum Ansehen halten, entweder im Hoch- oder Querformat. Ein Ladegerät ist der Ständer aber nicht.

Vergrößern Mophie © Zagg

”Integrierte Magnete funktionieren nahtlos mit Apple Magsafe. Zwei Metallscharniere ermöglichen das Einstellen in jedem bequemen Winkel.” So preist Apple den Mophie-Magsafe-iPhone-Ständer an . Dazu sollen hochwertige Oberflächen aus Stoff und ein ”veganes Logo” kommen. Faltbar ist das Standgerät auf 1,5 Zentimeter, sodass es in fast alle Taschen oder Rucksäcke passen soll. Als technische Daten gibt Apple zu den Ausmaßen an: Höhe: 2,1, Länge: 14,8, Breite: 7,5 Zentimeter. Empfohlen wird es für alle kompatiblen iPhone-Modelle ab iPhone 12 bis einschließlich iPhone 13 Pro.

Die Infoseite von Mophie ist bei der Mutterfirma Zagg untergebracht . Durch die Magnethalterung habe man immer den perfekten Betrachtungswinkel für SMS, Nachrichten, aber auch für Videokonferenzen. Zusammengeklappt kann der Magnetständer auch als Schutzhülle für das iPhone dienen. Was er freilich nicht kann – ein iPhone auch aufladen. Dafür ist er dann nicht sonderlich günstig – knapp 40 Euro werden für den mobilen iPhone-Ständer versandkostenfrei fällig, sowohl beim Hersteller wie auch bei Apple.