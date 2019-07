Mophie: Neue Ladelösungen für Apple-Geräte

Thomas Hartmann

Das aktualisierte Sortiment für Apple-User umfasst eine Qi-Ladestation, zwei Kfz-Lader und vier USB-A sowie USC-C Lightning-Kabel.

Vergrößern Mophie Ladegeräte © Mophie

Mophie als eine Marke von ZAGG und Anbieter von Ladelösungen für mobile Devices hat seine neuen Produkte speziell für Apple-User vorgestellt. Dazu gehören das Mophie Wireless Charging Pad. Dieses Qi-Ladepad liefert laut Hersteller bis zu 7,5 Watt Strom bei Kontakt, um jedes kompatible iPhone oder anderes Apple-Zubehör kabellos aufzuladen – etwa die Ladebox der Airpods. Das kompakte Ladepad zeichnet sich dem Anbieter zufolge durch ein glattes, poliertes Finish aus, das sich selbst auf einem überfüllten Schreibtisch leicht auffinden lassen soll. Ist das iPhone zusätzlich durch ein Case geschützt, wird die Energie durch bis zu drei Millimeter dicke Gehäuse transferiert, verspricht Mophie. Der Preis dafür liegt bei 38 Euro.

Fürs Auto kommen die neuen Kfz-Ladelösungen mit USB-A-Anschluss. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, laden beide neuen Modelle sowohl iPhone, iPad als auch Airpods unterwegs wieder auf. Die neuen USB-A Car Charger von Mophie sind mit integrierten Ladekontrollleuchten ausgestattet. Das neue Sortiment umfasst zwei Kfz-Ladegeräte mit einem sowie zweifachem USB-Anschluss mit einer Leistung von 12 Watt respektive 24 Watt. Die Modelle schlagen mit 27 Euro beziehungsweise 33 Euro zu Buche.

Sodann bietet Mophie vier neue Kabel mit einer geflochtenen Nylonhülle und USB-A sowie USB-C-Anschluss, die es in verschiedenen Varianten für USB (A oder C) mit Lightning-Anschluss oder USB (A oder C) auf USB-C mit einem oder zwei Meter Länge zu Preisen ab 22 Euro gibt.

Die neuen Ladelösungen sind ab sofort online bei Apple (zum Beispiel das USB-C auf Lightning Kabel ) und in ausgewählten Apple-Stores verfügbar. Die Kfz-Ladegeräte und UBS-Kabel können zusätzlich im Online-Shop von Mophie bestellt werden. Ende Juli 2019 wird dort auch das Mophie Wireless Charging Pad erhältlich sein.