Mophie: Neue Reihe von robusten Powerstations für den Outdoorbereich

Thomas Hartmann

Alle drei neuen Powerstations, darunter eine mit Luftkompressor, sind laut Hersteller besonders langlebig, vielseitig einsetzbar und versorgen unterschiedliche Geräte mit Energie.

Vergrößern Mophie © Mophie

”Die neuen Powerbanks ergänzen unsere Produktfamilie um weitere multifunktionale und vor allem preiswerte Produkte für unterschiedlichste Einsatzgebiete“, freut sich Gavin Slevin, Managing Director von Zagg International, zu dem die Produktmarke Mophie gehört. Diese drei mobilen Stromversorger für Smartphones, Tablets und sogar zum Aufpumpen von Autoreifen sind im Einzelnen:

Powerstation Go Rugged Compact . Diese ist dem Anbieter zufolge sehr robust und könne mehrere Geräte zuverlässig mit Strom versorgen. Über zwei USB-Anschlüsse können Handy und Tablet gleichzeitig aufgeladen werden. Die integrierte Lampe soll besonders in der dunklen Jahreszeit ein hilfreiches Feature sein. Mit 12V/600 Ampere kann sie einem Fahrzeug im Notfall auch Starthilfe geben. Weitere technische Details finden sich auf der Produktseite des Herstellers . Die Kosten dafür liegen bei 120 Euro. Ein kurzes Video zu den Produkteigenschaften auf Youtube gibt es hier:

Das zweite Modell ist die Powerstation Go Rugged Air Compressor . Mit dieser könne man neben dem Laden von Handy, Tablet & Co. auch Reifen, Luftmatratzen und vieles mehr aufpumpen. Die Powerbank verfügt über austauschbare Luftdüsen für viele Gelegenheiten. Auch in anderen Situationen soll die Powerstation hilfreich sein. So verfügt sie über eine helle Leuchte und ist auch als Starthilfe für Fahrzeuge geeignet, heißt es beim Hersteller. Auch hierzu gibt es auf der Produktseite ausführliche technische Details sowie den Preis von 190 Euro. Auch hierzu gibt es ein Produkt Video auf Youtube:

Die dritte Neuerscheinung im Bunde ist die Powerstation Go Rugged Flashlight oder Taschenlampe. Diese Powerstation Go Rugged mit Taschenlampenfunktion versorgt Smartphones oder Tablets per USB-A-Anschluss mit Strom. Sie verfügt darüber hinaus über eine helle Arbeitsleuchte, die Licht in dunkle Umgebungen bringen soll. Außerdem kann diese tragbare Powerbank einem Fahrzeug Starthilfe geben. Detaillierte Produktinformationen gibt es wieder beim Hersteller direkt , dort auch die Bestellmöglichkeit für 140 Euro. Und auch hier ein kurzes Produktvideo auf Youtube:

Alle drei Produkte sollen derzeit auf Lager sein und werden versandkostenfrei geliefert. Die Powerbanks kommen laut Hersteller mit zweijähriger Garantie.