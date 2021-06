Mophie Snap-Adapter: Magsafe für alle Smartphones

Thomas Hartmann

Die Snap-Produktlinie bringt magnetische Halterungen und Ladegeräte, die über Magsafe mit allen iPhone 12 Modellen und mittels Snap-Adapter auch mit allen anderen Smartphones kompatibel sind.

Vergrößern Die Snap-Familie der Marke Mophie © Zagg

Die neuen Produkte machen sich die Magsafe-Funktion des iPhone 12 zunutze, um alle Peripheriegeräte – vom Ladekabel über Smartphonehalterungen für die Lüftungsschlitze im Auto bis hin zu tragbaren Batterien – magnetisch zu befestigen. Für Smartphones, die nicht mit dieser Technologie ausgestattet sind, bietet Mophie mit dem Snap-Aapter, einem dezenten Metallring, laut Anbieter das passende Ergänzungszubehör.

Der Snap-Adapter, der mit jedem Produkt ausgeliefert wird, ermöglicht demnach allen Qi-Lade-Smartphones sowie älteren iPhones und Samsung-Galaxy-Modellen ebenfalls den Komfort der magnetischen Befestigung, heißt es dazu von Mophie. In Einzelnen sind diese Modelle der Snap Vent-Mount als Smartphone-Lüftungshalterung, die perfekt für die Lüftungsschlitze im Auto konzipiert sei. Sie hält demnach das iPhone 12 und andere Smartphones während der Fahrt im idealen Blickwinkel sowohl im Hoch- als auch Querformat. Die Magnete ermöglichen so eine einfache Nutzung für Navigation und Freisprechfunktion, verspricht der Anbieter zum Preis von 25 Euro.

Das kabellose Lade-Pad Snap+ Wireless Charger für 40 Euro soll ein bequemes Aufladen des iPhone 12 und anderer Smartphones mit nur einem Ladegerät ermöglichen. Es liefert bis zu 7,5 Watt kabellose Leistung für das iPhone und bis zu 15 Watt für andere Qi-kompatible Smartphones – es könne zudem durch leichte Handyhüllen hindurch laden.

Zubehör für das Auto – mit Energiereserve

Der Snap+ Wireless Vent Mount kostet 55 Euro und bietet als Smartphone-Halterung für die Lüftungsschlitze im Auto zusätzlich das Aufladen des Akkus während der Fahrt. Die Halterung liefert laut Hersteller bis zu 15 Watt Leistung, während sie das Gerät im perfekten Blickwinkel halten soll. Auch damit könne man die Navigation- oder Freisprechfunktion im Auto sicher und einfach nutzen. Das kabellose Snap+-Ladegerät kann abgenommen werden und ist somit auch unabhängig nutzbar. Ein 20-Watt-USB-C-Autoadapter ist im Lieferumfang enthalten.

Mit dem Snap+ Powerstation Stand soll man Filme streamen oder Videotelefonate führen können, ohne sich Gedanken über einen leeren Akku zu machen. Diese enthält Mophie zufolge einen internen 10.000-mAh-Akku und lädt das iPhone 12 sowie andere Geräte damit auf. Die Snap+ Powerstation enthält einen magnetischen Bereich, um die Vorteile des kabellosen Ladens nutzen zu können. Die Station lädt iPhones mit bis zu 7,5 Watt Leistung, andere Qi-kompatible Smartphones mit bis zu 10 Watt kabelloser Leistung und 20 Watt kabelgebundener Leistung über USB-C auf, so der Hersteller. Die flexibel verstellbare Powerstation lässt sich ausklappen und in einen tragbaren Ständer verwandeln, der das Smartphone auflädt, während Textnachrichten geschrieben oder Filme gestreamt werden können. Er verfügt außerdem über einen Viertelzoll Standard-Stativanschluss, was für Videocalls und die Erstellung von Filmen genutzt werden kann. Der magnetische Bereich stellt sicher, dass der Ladevorgang bei Kontakt beginnt und das Gerät jedes Mal perfekt geladen wird. Dafür werden 70 Euro fällig.

Und schließlich der Snap-Adapter zum Preis von 17 Euro, mit dem jedes vorhandene Smartphone aufgerüstet werden könne, um die Vorteile der magnetischen Snap-Technologie zu nutzen. Zwei mitgelieferte Metallringe sorgen demzufolge für magnetischen Halt an jedem Qi-fähigen Smartphone und für Kompatibilität mit dem gesamten Snap und Snap+ Zubehör von Mophie. Das Snap-Adapter-Kit ist separat erhältlich und beinhaltet zwei Ringe, während jedes Produkt des Snap-Ökosystems einen Snap-Adapterring bereits im Lieferumfang enthält.

Der Snap+ Wireless Charger, der Snap Vent Mount, der Snap+ Wireless Vent Mount und der Snap-Adapter sind ab sofort auf Zagg.com erhältlich. Der Snap+ Wireless Stand, das Snap+ Juice Pack Mini und der Snap+ Powerstation Stand werden ab Sommer/Herbst 2021 auf Zagg.com erhältlich sein. Jedes Produkt beinhaltet eine zweijährige Garantie.

Eine flotte Übersicht über die neue Produktlinie bietet auch dieses Video: