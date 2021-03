Musikquiz: So aktivieren Sie das geheime iPhone-Feature

Simon Lohmann

Wie gut kennen Sie eigentlich Ihre eigene Musik-Mediathek? Apple hat auf dem iPhone ein Musikquiz versteckt, mit dem Sie Ihr Wissen auf die Probe stellen können. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Quiz starten können - ganz ohne App.

VergrĂ¶ĂŸern Apple hat ein geheimes Musikquiz auf dem iPhone versteckt. © Shutterstock.com/WAYHOME studio

Über die Jahre hat sich in Ihrer Musik-Mediathek sicherlich ganz schön viel angesammelt. Vielleicht liegen sich in der Musik-App sogar noch Titel und Alben, die Sie damals noch von einer CD via iTunes in Ihre Mediathek ĂŒbertragen haben. Und spĂ€testens seit Apple Music dĂŒrfte Ihre Musik-Datenbank noch schneller gewachsen sein. Aber kennen Sie auch wirklich alle Songs und deren Interpreten?



Genau dieses Wissen können Sie in einem Musikquiz von Apple testen. DafĂŒr ist sogar keine eigene App erforderlich. TatsĂ€chlich erinnert das Quiz an die guten, alten iPod-Zeiten - die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern. Schon vor vielen Jahren konnte man mit dem iPod-Quiz sein Musik-Wissen auf die Probe stellen.

VergrĂ¶ĂŸern Das iPod-Quiz auf dem iPod Classic.

Musikquiz ĂŒber Kurzbefehle starten

Die App "Kurzbefehle" ist immer wieder fĂŒr eine Überraschung gut: Zuletzt sorgte "Kurzbefehle" fĂŒr große Begeisterung, da man darĂŒber auch die App-Icons auf dem Home Screen Ă€ndern kann. Wie dies funktioniert, erklĂ€ren wir im folgenden Video:

Video-Beschreibung einblenden In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer iPhone unter iOS 14 personalisieren könnt, indem ihr die App-Icons Ă€ndert. Das Ganze funktioniert ĂŒber die Standard-App "Kurzbefehle" von Apple und erfordert keinen Jailbreak. â–ș Diese App-Icons verwende ich (Preis: ca. 3 Euro) www.etsy.com/de/listing/875405179/35-ios14-app-icons-o-iphone-app-cover?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=ios+14+app+icons&ref=sr_gallery-1-42&organic_search_click=1 â–ș Zum Technikliebe T-Shirt-Shop: 3dsupply.de/de/technikliebe/ 00:00 Intro 00:31 Diese App brauchst Du 00:55 "Kurzbefehle" erklĂ€rt 01:29 Neue Logos auswĂ€hlen 02:07 Neue App-Icons erstellen 04:31 Vorteile unter iOS 14 04:57 Nachteile

Über die Kurzbefehle kann man aber auch das erwĂ€hnte Musikquiz starten. Öffnen Sie dafĂŒr die App "Kurzbefehle" und tippen Sie unten links auf den MenĂŒ-Reiter "Meine Kurzbefehle". WĂ€hlen Sie anschließend "Standardkurzbefehle" aus dem Ordner.

VergrĂ¶ĂŸern Musikquiz in der Kurzbefehle-App

Tippen Sie nun auf "Musikquiz" - und schon kann es los gehen. Es erscheint anschließend eine Einblendung, die das Spiel erklĂ€rt:

"Willkommen beim Musikquiz, einem Spiel fĂŒr Siri-Kurzbefehle. Hör dir die Musik an und errate den Titel. Es gibt 5 Runden."

Sobald Sie auf "Fertig" tippen, wird ein Song abgespielt. Kurze Zeit spĂ€ter erscheint eine Auswahl an fĂŒnf Song-Titeln, darunter der gerade abgespielte Titel und vier falsche Antworten. Entscheiden Sie sich fĂŒr eine Antwort, erscheint daraufhin ein Hinweis, ob diese richtig oder falsch war. Wenn Sie alle fĂŒnf Titel erraten haben, können Sie das Musikquiz erneut starten und sogar Ihren Score teilen.

VergrĂ¶ĂŸern Nochmal GlĂŒck gehabt: Das Musikquiz ist teilweise gar nicht so leicht.

Hinweis



Der Kurzbefehl funktioniert ausschließlich mit Apples Musik-App. Da es sich hierbei um keine App, sondern um Kurzbefehle handelt, darf man kein optisches Erscheinungsbild wie bei einer Quiz-App erwarten. Die Einblendungen der möglichen Antworten erfordert zudem etwas Geduld, diese können nĂ€mlich unter UmstĂ€nden etwas lĂ€nger dauern. Sollten Sie zudem das eingeblendete Fenster aus Versehen ausblenden, wird die Musik zwar im Hintergrund weiter abgespielt, das Musikquiz ist damit aber vorbei und muss neu gestartet werden.

