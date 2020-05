”Mythic Quest”: Mini-Folge nur mit iPhones gefilmt

Thomas Hartmann

Die Apple TV+-Serie Mythic Quest über ein Spieleentwicklerstudio bekommt eine spezielle Folge zum Thema ”Quarantine” – diese erscheint am 22. Mai und wurde ausschließlich mit iPhones zu Hause aufgenommen.

Vergrößern © Apple

” Mythic Quest – Raven’s Banquet ” wurde in der ersten Staffel bereits komplett auf Apple TV+ veröffentlicht – mehr zum Inhalt und zum Hintergrund der Serie haben wir hier zusammengefasst .

Nun hat Apple auf dem eigenen YouTube-Channel einen in typischer Machart produzierten Trailer zur Serie veröffentlicht, dabei arbeiten die bekannten Protagonisten wie so viele andere auch in diesen Coronazeiten von zu Hause aus – manche in Quarantäne. Und auch die Entwickler-Crew benutzt zur Kommunikation während der Abgeschiedenheit die Online-Konferenzsoftware Zoom. Vor allem Poppy leidet unter der Einsamkeit zu Hause, und Brad und David starten einen Wohltätigkeitswettbewerb, heißt es in der Ankündigung.



Die halbstündige Folge wird es exklusiv auf Apple TV+ geben und setzt ein entsprechendes Abo voraus. Die Qualität soll darunter nicht gelitten haben, dass alle Beteiligten ihren Beitrag zu Hause mit iPhones gedreht haben. Ab Freitag, 22. Mai, weiß man es genauer. Auf der Filmplattform IMDb hat die Serie immerhin eine Gesamtbewertung von 7,5 von zehn Punkten erhalten.