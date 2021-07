NFL will angeblich Football ab 2023 auf Apple TV+

Michael Simon

Sind Sie bereit für etwas Football auf Apple TV+? Es geht zwar nur um die Sonntagsspiele der übernächsten Saison, aber immerhin.

Vergrößern Football © IDG

Während Apple auf Apple TV+ bisher nur Original-Programme zeigt, bringt ein neuer Bericht von "Deadline" den Dienst mit etwas ganz anderem in Verbindung: Sport. Genauer gesagt, die Sonntagsspiele der Football-Liga NFL.



Die Branchenpublikation "Deadline" berichtet , dass Apple von der NFL angesprochen wurde, um auf das "NFL Sunday Ticket"-Paket zu bieten, das derzeit auf DirecTV bis einschließlich der Saison 2022 ausgestrahlt wird. "The Information" berichtet außerdem , dass Apple und die NFL in Gesprächen über das Sunday-Ticket-Paket sind, das DirecTV derzeit 1,5 Milliarden Dollar pro Saison kostet.

Live Sport als Ergänzung zu den Originalen?

Auf den ersten Blick scheint eine Zusammenarbeit zwischen Apple und der NFL seltsam zu sein. Apple hat sich bisher damit zurückgehalten, nicht-originale Programme zu Apple TV+ hinzuzufügen, wobei Tim Cook auf Apples jüngster Bilanzpressekonferenz erklärte, dass "das Ziel und die Philosophie von Apple TV+ darin besteht, hochwertige Originalinhalte zu schaffen und eine der begehrtesten Plattformen für Geschichtenerzähler zu sein." Der Service hat kürzlich mehrere Preise für "Ted Lasso" gewonnen und hat eine volle Programmliste für den Herbst, einschließlich der erwarteten zweiten Staffeln von "See" und "The Morning Show".

Jedoch hat Apple im vergangenen Jahr den ehemaligen Amazon-Manager Jim DeLorenzo eingestellt, was ein Interesse an einer Expansion in den Sportbereich signalisieren könnte. DeLorenzo hatte im 2016 bei Amazon angeheuert, um die Live-Sport-Abteilung zu leiten, die kürzlich die exklusiven Rechte an Thursday Night Football ab 2022 erworben hat. Im März unterzeichnete die NFL einen Rekordvertrag über 113 Milliarden Dollar mit CBS, Fox, NBC, ESPN/ABC und Amazon, um Spiele in den nächsten elf Jahren zu übertragen. Und da das kostenlose Jahr des Dienstes mit jedem Apple-Kauf zu Ende geht, wird Apple wahrscheinlich aggressiver bei der Suche nach Inhalten vorgehen.

Keiner der beiden Berichte behauptet, dass Apple bereits ein ernsthaftes Angebot abgegeben hat, Football auf Apple TV+ scheint derzeit eher Wunschdenken der NFL zu sein.