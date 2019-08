Nach Aufschei: Siri-Auswerter jetzt ohne Job

Thomas Hartmann

Nach einem Bericht des "Irish Examiner" haben Zeitarbeiter in Irland bis zu 1000 Siri-Aufnahmen analysiert. Die Mitarbeiter wurden zwischen freigestellt.

Vergr├Â├čern Apple will weniger ├ärger mit Siri © Apple

Zust├Ąndig f├╝r die Bewertungen von Siri-Aufnahmen in Irland waren Zeitarbeiter der Firma Globetech┬á im Cork Airport Business Park. Diese h├Ątten laut einem jetzt freigesetzten Mitarbeiter pro Schicht bis zu 1000 Siri-Mitschnitte mit je wenigen Sekunden L├Ąnge auswerten m├╝ssen, hei├čt es in einem Bericht des " Irish Examiner ". Auch wir hatten von dieser g├Ąngigen Praxis berichtet, hier an einem Beispiel aus Barcelona in Spanien . Amazon (Alexa), Google (Assistant) sowie Microsoft (Cortana) haben solche Sprachschnipsel ebenfalls bewertet, um die Spracherkennung ihrer Systeme zu verbessern. Dabei wurden auch unabsichtliche Mitschnitte von zum Teil intimem Charakter aufgenommen, ohne dass ein Signalwort wie ÔÇŁOkay, GoogleÔÇŁ oder im Fall von Apple ÔÇŁHey, SiriÔÇŁ ├╝berhaupt fiel. Nach diesen Berichten haben die betroffenen Konzerne die menschlichen Analysen von Mitschnitten ihrer Systeme vor├╝bergehend eingestellt, Microsoft weist nun eigens in den Nutzungsbedingungen daraufhin.

So war bereits mit Entlassungen von betroffenen Mitarbeitenden zu rechnen, wie es jetzt in Irland nach dem Zeitungsbericht geschehen ist: Den Angestellten dieser Zeitfirma wurde gek├╝ndigt, betroffen sind davon bis zu 300 Mitarbeitende. Als Zeichen des guten Willens w├╝rde man noch eine zus├Ątzliche Woche bezahlen und nicht genommene Urlaubstage entlohnen. Es soll sich vorwiegend um j├╝ngere┬á Menschen aus Kanada, Australien und dem europ├Ąischen Festland handeln, die jetzt ihren Job verloren haben.

Die f├╝r die Siri-Analysen eingestellten Zeitarbeiter mussten ein Non-Disclosure Agreement (NDA) unterschreiben, sodass sie keine Details ├╝ber ihre Arbeit nach drau├čen dringen lassen durften und auch nicht befugt waren zu behaupten, dass sie f├╝r Apple arbeiteten.

Als die Praxis der Sprachanalysen aus Siri bekannt wurden, hat die Firma Globetech erstmals sch├Ąrfere Ma├čnahmen ergriffen, sodass niemand mehr ein Smartphone mit zur Arbeit bringen durfte.