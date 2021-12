Nach Kritik an Apple Music: Tim Cook reagiert persönlich

Anders Lundberg, Kris Wallburg

Ein Reddit-Nutzer schickte eine lange kritische E-Mail an Tim Cook und wurde zu seiner Überraschung von einer Assistentin des Apple-Chefs angerufen.

Tim Cook hat sich persönlich mit der Kritik eines Nutzers beschäftigt.

Der Reddit-Benutzer "heyyoudvd", oder Dave B, wie er sich auf der Plattform Medium nennt, hat einen interessanten Beitrag darüber geschrieben , wie er dem Apple-CEO Tim Cook eine E-Mail schrieb – und eine Antwort erhielt.

Dave B schreibt seit Jahren kritische Artikel und Kommentare über Apple Music, darunter mehrere populäre Artikel auf Medium , und die E-Mail, die er an Tim Cook schickte, war eine lange Zusammenfassung all seiner Kritikpunkte an der App.

Kurz gesagt, argumentierte er, dass Music versucht, einen Mittelweg zwischen einer App für Nutzer, die große Musikbibliotheken organisieren, durchsuchen und filtern wollen, und einer App für diejenigen, die intelligente Empfehlungen auf der Grundlage dessen, was sie mögen, erhalten wollen, zu finden – und scheitert. Die App ist weder so gut in ersterem wie iTunes, noch so gut in letzterem wie Spotify.

Zu seiner Überraschung erhielt Dave B. eine E-Mail von einer Assistentin von Tim Cook, die ein Gespräch über die E-Mail und seine Kritik vereinbaren wollte. Während des Telefongesprächs ein paar Tage später sagte sie, dass Tim Cook selbst die E-Mail gelesen und sie direkt an die Teams weitergeleitet habe, die Apple Music und die Musik-App entwickeln, was so selten vorkommt, dass sie selbst noch nie damit zu tun hatte.

Die Assistentin konnte aus offensichtlichen Gründen keine Versprechungen machen, sagte aber, dass Apple die Kritik ernst nimmt und möglicherweise einige der Änderungen einführt, die Dave B. in seiner E-Mail vorgeschlagen hat.

Der Beitrag wurde nicht mit Beweisen untermauert, und Dave B schreibt selbst, dass es den Lesern überlassen bleibt, ob sie die Geschichte glauben oder nicht, aber es ist nicht das erste Mal, dass E-Mails an den CEO von Apple beantwortet wurden, und wir haben in der Vergangenheit auch schon von Leuten gehört, denen per E-Mail oder Telefon geantwortet wurde.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Macworld Sweden.