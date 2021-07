Peter Müller

Die EM dauert nicht mehr lang, aber die Olympischen Spiele stehen vor der Tür: Apple legt eine Sonderedition von Armbändern auf.

Vergrößern Großbritannien hat zwar ein Olympiateam, bei der EM waren aber gleich drei von der Insel: Schottland (draußen), Wales (draußen) und England (jetzt Top-Favorit). © Apple

Die Armbänder in Nationalfarben samt passender Zifferblätter kommen zu spät für die Fans von Frankreich, Deutschland und Schweden – und die Engländer sind mit ihrem Georgskreuz gar nicht erst dabei: Die Apple Watch International Collection Armbänder und Zifferblätter sind auch eher für die anstehenden Olympischen Spiele in Tokyo gedacht, die in etwas mehr als drei Wochen mit einjähriger Verspätung beginnen. Interessant: Ein Armband "Russland" gibt es, die Athleten aus dem Land dürfen auch in Tokyo nur unter der IOC-Flagge antreten. Die fehlt aber im Angebot.

Nur 22 von weit über 200

Die Kollektion umfasst 22 Sportarmbänder mit den Nationalfarben von 22 Ländern von Australien bis Südafrika, von Brasilien bis Japan, von Jamaika bis Neuseeland. Auch die passenden Zifferblätter bietet Apple zum Download an, mit dem Streifen-Zifferblatt kann man sich aber auch leicht eigene Kombinationen in den gewünschten Landesfarben erstellen. Schweizer greifen dann eben zum Modell Dänemark, die Engländer können sich mit den japanischen Farben identifizieren, wenn sie nicht gleich zum Union-Jack tendieren, das Schweden-Armband könnte auch für die Ukraine passen, die haben die Schweden schließlich heim geschickt. Die Armbänder für die 40mm- und 44mm-Uhr kosten jeweils 49 Euro.

So erhalten Sie kostenlos ein Zifferblatt in Nationalfarben

Auch ohne Kauf eines Armbands können Sie eines der Zifferblätter nutzen. Dazu öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Seite www.apple.com/watch . Über diese Seite bietet Apple den Download aktuell an.

Vergrößern Klicken Sie auf der Seite auf "Länder ansehen".

Nach dem Antippen von "Länder ansehen" öffnet sich eine Seite, über die Sie unter 22 Watchfaces auswählen können. Auf einem iPhone sehen Sie hier nun die Option "Zifferblatt hinzufügen". Per iPhone können Sie das Zifferblatt dann auf ihre Watch übertragen.



Vergrößern Auf dem iPhone sehen Sie nun die Option "Zifferblatt hinzufügen".

Hier finden Sie einige Direkt-Links auf ausgewählte Land-Zifferblätter:

🇧🇪 Deutschland-Zifferblatt

🇷🇺 Frankreich-Zifferblatt

🇮🇪Italien-Zifferblatt

🇱🇰 Spanien-Zifferblatt

🇱🇷USA-Zifferblatt

🏳️‍🌈 Russland-Zifferblatt