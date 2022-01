Netflix-Abo günstiger für iPhone-Nutzer - mit diesem Trick geht's

Simon Lohmann

Über einen Trick können Netflix-Nutzer am iPhone und iPad sparen - und das Netflix-Bezahlsystem austricksen.

Vergrößern So sparen iPhone-Nutzer beim Netflix-Abo © Shutterstock.com/ViDI Studio Kopie

Als Netflix noch erlaubte, die monatlichen Abo-Preise über Guthaben auf dem eigenen Apple-ID-Konto zu verrechnen, konnten Apple-Nutzer ordentlich sparen. Immerhin gibt es die rabattierten Gutscheine, über die man sein Apple-Guthaben aufstocken kann, recht häufig im Angebot . Diese Option besteht für Neukunden jedoch nicht länger, allerdings gibt es nun einen anderen Trick , wie iPhone-Nutzer beim Netflix-Abo günstiger davonkommen.



Seit Ende vergangenen Jahres bietet Netflix auch eine überschaubare Anzahl eigener Spiele-Apps an - und das scheint wohl ganz gut zu laufen. Gerüchten zufolge plant der Streaming-Anbieter die Gaming-Sparte weiter auszubauen . Der Clou an der Sache ist: Nur, wer über ein Netflix-Abo verfügt, kann sich die Spiele herunterladen und ausprobieren.

Laut iphone-ticker.de ist es möglich, sich ohne bestehendes Netflix-Konto über eine der Spiele-Apps bei Netflix zu registrieren. In diesem Fall werden die monatlichen Abo-Gebühren für den Streaming-Dienst über das Guthaben auf dem Apple-ID-Konto verrechnet. Bestandskunden können ihr Abonnement kündigen und über den selben Weg ihr Konto via Spiele-App reaktivieren - und so dann mithilfe von Gutscheinen beim Netflix-Abo sparen .