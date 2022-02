Neu bei Apple TV+: Doku über New England Patriots und Brady, fünf Premieren auf SXSW

Peter Müller

Apple TV+ weitet sein Angebot immer mehr mit hochkarätigen Produktionen aus – und bekommt zusehends Aufmerksamkeit bei Filmfesten und den Oscars.

Vergrößern Nicht nur auf Macs zu Hause © DANIEL CONSTANTE / shutterstock.com

Die Los Angeles Rams haben in der Nacht zum Montag (MEZ) den Superbowl LVI gewonnen, der zweite Titel der Franchise nach 2000, als das Team noch in St. Louis beheimatet war. Erstmals seit 1984 ging die Meisterschaft also wieder in die "Stadt der Träume". Wir erinnern uns: Als seinerzeit die Los Angeles Raiders die Washington Redskins mit 38:9 überfuhren, war das Interessanteste der Werbespot, der da in der Halbzeitpause lief und ein völlig neues Produkt ankündigte: den Macintosh …

Das war bis dato auch der letzte wesentliche Berührungspunkt Apples mit Football, zuletzt hatte es jedoch Gerüchte gegeben , der Konzern wolle sich um Live-Übertragungen einiger Spiele der NFL bemühen. Bestätigt hat Apple TV+ darüber aber nicht mal Verhandlungen, Football kommt doch bald ins Programm, jedoch als zehnteilige Serie über den Superbowl-Rekordgewinner New England Patriots mit dem Titel "The Dynasty", berichtet The Hollywood Reporter .

Ein genauer Sendetermin der Dokumentation, die hauptsächlich die erfolgreiche Ära der Franchise von der Ostküste mit Quarterback Tom Brady und Headcoach Bill Belichik beleuchtet, in der sie sechs Titel nach Boston holte, steht noch nicht fest. Hätte aber gewissen Charme, würde dies die nächste Saison einleiten, die im September beginnt und dem Superbowl LVII in Glendale, Arizona, dem Heimstadion der notorisch erfolglosen Cardinals, enden wird.

Filmfest mit Besuchern, Apple mit Premieren

Einige Streamingpremieren bei Apple TV+ stehen unmittelbar bevor, morgen etwa die SciFi-Serie "Severence" und die Dokumentation "Lincoln's Dilemma". Frisches Material bringt Apple nach Austin, Texas: Nach zwei Jahren der Onlineveranstaltung soll das Filmfestival South by Southweset (SXSW) vom 11. bis 20. März wieder mit Publikum stattfinden . Apple ist mit dabei, gleich fünf Serien und Film von Apple TV+ werden dabei Premiere feiern. Das sind konkret die limitierte Serie "We Crashed" mit Jared Leto und Anne Hathaway, die bereits am 18. März auf Apple TV+ an den Start geht, die Dokumentation "They Call Me Magic" über den Basketballer Earvin "Magic" Johnson, die True-Crime-Doku "The Big Conn" und die Filme "Shining Girl" und "Cha Cha Real Smooth". Sendetermine dafür hat Apple noch nicht bekannt gegeben.

Erste Oscars für Apple-Produktionen möglich – sechs Nominierungen

Die Berlinale läuft noch bis Sonntag, die Preise hat das wichtigste deutsche Filmfestival bereits vergeben – vor spärlichem Publikum unter 2G-Regeln. Der goldene Bär geht diesmal nach Spanien , für den Oscar als bester internationaler Film ist "Alcarràs" jedoch nicht nominiert. Beim Superbowl des Kinos am 28. März kann sich Apple TV+ dieses Jahr ernste Hoffnung auf erste Auszeichnungen der Academy machen. Insgesamt für sechs Oscars sind die beiden exklusiv für Apples Streamingdienst produzierten Filme "CODA" (Akronym für "Child Of Deaf Adults") und "The Tragedy of Macbeth" nominiert.

Das bringt die beiden Produktionen in den Streamingcharts nach vorne, berichtet 9to5Mac unter Bezug auf Daten von Justwatch . So war CODA, das Remake des französischen Films "Verstehen Sie die Béliers?" in der Woche vom 7. bis zum 13. Februar der am dritthäufigsten gestreamte Film aller Plattformen, Joel Coens Shakespeare-Verfilmung "Macbeth" landete auf Platz sechs.

"CODA" steht auf der Liste der Kandidaten für den "Besten Film des Jahres", als erster gehörloser Schauspieler ist Troy Kotsur für den Darstellerpreis in der Kategorie "Best supporting actor" nominiert, dazu ist das Drehbuch Kandidat für das beste adaptierte Script. "Macbeth"-Darsteller Denzel Washington ist einer der fünf Kandidaten für den Academy Award als bester Hauptdarsteller, dazu ist der Film nach Shakespears Drama für das beste Originaldrehbuch und das beste Produktionsdesign nominiert.