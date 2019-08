Neu im Apple Store: LG Ultrafine 5K für Macs – und iPads

Stephan Wiesend

Der neue 5K-Monitor von LG, den Apple exklusiv über den Apple Store anbietet, unterstützt erstmals das iPad Pro.

Vergrößern Der neue 5K-Monitor von LG gleicht optisch dem Vormodel © LG

Erst im Mai hatte LG einen neuen 4K-Monitor vorgestellt, der nur über den Apple Store verfügbar ist. Bei den Monitoren handelt es sich um eine speziell Baureihe, die LG exklusiv für Apple baut und die nur über den Apple Store verfügbar sind.

Über die Zukunft der 5K-Version machte man sich schon Sorgen, war der Monitor doch in den USA seit Monaten nicht mehr verfügbar. Nun ist eine neue Version mit 5K-Auflösung im Store bestellbar , die sich optisch kaum von der Vorgängerversion unterscheidet.



Die größte Neuerung des Monitors ist, wie beim neuen 4K-Modell, die Unterstützung von USB-C. Das alte 5K-Modell unterstützt nur die Ansteuerung per Thunderbolt 3, Gerät mit USB-C blieben außen vor. Beim neuen Modell können erstmals sogar das 12-Zoll-Macbook und das iPad Pro mit USB-C angeschlossen werden. Allerdings ist bei diesen Geräten nur die Ansteuerung mit der „kleinen“ 4K-Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz möglich. Diese Auflösung ist ebenfalls aktiv, wenn man einen Mac mit Thunderbolt 2-Ports mithilfe des Thunderbolt 3-zu-Thunderbolt-3-Adapters von Apple anschließt. Ein Sonderfall ist offensichtlich der Mac Mini von 2014: Laut Apple kann man diese nur mit der Maximalauflösung von 3840 x 1800 bis 60 Hz verwenden. Zumindest ist der neue Monitor aber so mit fast allen aktuellen Macs nutzbar.



Die meisten Modellen können aber nur einen Monitor ansteuern. Nur der iMac Pro kann zwei 5K-Monitore bei voller Auflösung ansteuern. Schließt man zwei 5K-Modelle an das Macbook Pro 15-Zoll an, werden die beiden Monitore mit der Auflösung 4096 x 2304 betrieben – also im 4K-Modus.



Was beim Vergleicht mit dem 4K-Modell auffällt: Der neue 5K-Monitor hat eine Thunderbolt 3-Schnittstelle, das 4K-Modell zwei. Beim 4K-Modell dient diese Schnittstelle allerdings zum Koppeln mehrerer Monitore, was bei einem 5K-Modell offenbar nicht möglich ist.

Einige zusätzliche Informationen zu dem Monitor hat der Hersteller LG veröffentlicht, über die Webseite des Herstellers ist auch eine zusätzliche Konfigurationssoftware verfügbar. So kann der Monitor laut Hersteller 99 Prozent des P3-Farbraum abbilden, als Kontras gibt LG 1100:1 an und als Reaktionszeit 14ms.



Mit 1399 Euro ist der Monitor kein Schnäppchenangebot, allerdings deutlich günstiger als Apples neuer XDR-Monitor, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. Hier beginnen die Preise bekanntlich bei 4999 US-Dollar – ohne Standfuß. Der kostet bekanntlich 999 Euro, was beim Erscheinen viel Aufsehen erregte .