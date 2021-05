Neue Airpods 3 sollen bereits morgen erscheinen

Halyna Kubiv

Es gibt ein recht wages Gerücht zu der nächsten Generation von Airpods 3: Die drahtlosen Kopfhörer sollen morgen angekündigt werden.

Vergrößern Die kommenden Airpods könnten das Design der Airpods Pro erhalten. © Mohd Syis Zulkipli/Shutterstock.com

Das Gerücht, dass die Airpods 3 bereits morgen kommen können, stammt von einem Youtuber namens Luke Miani, auf seinem Twitter-Account hat er ohne Angabe seiner Quellen nur ein Datum – 18. Mai – veröffentlicht. In den weiteren Kommentaren wurde klar, dass es sich um die neue Generation der Airpods handelt. Diese werden angeblich per einer Pressemitteilung verkündet – keine Seltenheit für Apple, wenn es um Generationen-Upgrades geht. Gleichzeitig damit wird Apple Apple Music+ bekannt geben. Für diese Behauptung finden sich bereits Bestätigungen aus der ersten Hand, Apple blendet in der Musik-App eine Ankündigung für die "neue Dimension der Musik" . Wir haben darauf spekuliert, dass Apple für eine Auswahl der Songs Spatial Audio anbieten könnte – ein gewichtiges Kaufargument für Airpods. Die Kollegen von "Macrumors" weisen darauf hin, dass Apple seine Musik-Mediathek mit Dolby Atmos und Highress Lossless aufstockt, ebenfalls ein Sprung in der Sound-Qualität.

Was wir über die Airpods 3 wissen



Zu der Sound-Qualität der neuen Airpods ist dagegen weniger bekannt. Bereits vor Monaten gab es Gerüchte, dass die kommenden Airpods 3 einige Design-Elemente der Pro-Kopfhörer von Apple übernehmen können – etwas kürzere Stiele und eine veränderte Form der Kopfhörer selber. Zuletzt hat Apple seine Airpods im Frühling 2019 aktualisiert. Wenn man sich die technischen Daten im Vergleich zu den Airpods Pro anschaut, wird klar, dass die kommenden Airpods eine lange Liste Neuerungen mit sich bringen können. Ob Apple den Einstiegs-Airpods die aktive Geräusch-Unterdrückung spendiert, ist noch nicht klar, der Schritt wäre logisch. Auch einen neuen Chip, bzw. Systen-in-Package haben die Airpods verdient, Apple hat für die Airpods Pro H1 überarbeitet und daraus ein Chip-System geschaffen. Auch eine Art Schweiß- und Wasser-Schutz wird die Nutzer freuen, sind doch Airpods Pro nach IPX4 geschützt. Ein zusätzlicher Drucksensor wird eine erweiterte Touch-Bedienung am Stiel erlauben.