Neue Airpods Pro für nur 199 Euro bei Amazon – absoluter Tiefstpreis

Im Rahmen der Black Friday Woche erhalten Sie Apples Airpods Pro mit Magsafe-Ladecase aktuell zum Schnäppchenpreis bei Amazon.

Bei Amazon Spanien finden Sie aktuell die beliebten Airpods Pro mit dem brandneuen Magsafe-Ladecase von Apple zum Top-Preis von nur 199 Euro und damit zum absoluten Tiefstpreis – wie auch der Preisvergleich beweist. Den nächst besten Preis gibt es im deutschen Amazon-Shop mit 229 Euro, Sie sparen also noch einmal satte 30 Euro! Die unverbindliche Preisempfehlung von Apple beträgt 279 Euro.

Zum Angebot: Airpods Pro mit Magsafe-Ladecase für 199 Euro bei Amazon Spanien

Um im spanischen Amazon-Shop die Airpods Pro oder auch andere Produkte zu bestellen, können Sie sich ganz einfach mit Ihrem deutschen Amazon-Account anmelden. In aktuellen Browser-Versionen wie Firefox können Sie auch die Webseite übersetzen lassen, auch wenn die Amazon-Bestellschritte grundsätzlich gleich sind zum deutschen Shop. Das Zustelldatum gibt Amazon Spanien mit dem 30. November ab.



Airpods Pro mit Magsafe-Ladecase für 229 Euro bei Amazon Deutschland



Apple Airpods Pro im Test

Macwelt-Fazit: Die aktive Geräuschunterdrückung hat Apple zwar nicht für In-Ear-Systeme erfunden, aber einwandfrei umgesetzt. Es gibt keine Klangeinbußen durch den Gegenschall, ganz im Gegenteil wird der Sound gegenüber deaktiviertem Noise Cancelling sogar noch besser. Überraschend kostet das nicht einmal besonders viel Energie: Ohne Unterdrückung können die Airpods Pro fünf Stunden Musik mit einer Ladung spielen, viereinhalb sind es mit aktivierter Technik. Telefonieren geht stärker an den Akku: Drei Stunden Dauer-plappern ist mit einer Ladung drin.



Der Aufpreis gegenüber den Airpods 3 ist dank des Angebotes verschwindend gering, bedenkt man, dass beide mit einem Magsafe-Ladescase ausliefert werden, so kosten die Airpods Pro gegenüber den Airpods 3 Modell nur 30 Euro mehr.

Der Sitz ist dank der Ohreinsätze jetzt endlich auch für Ohren fest genug, die bisher nicht für Apples True Wireless geeignet waren, ohne dass dabei der Tragekomfort wesentlich leidet. Der Sound ist generell einer der besten im Markt, die Einbindung in Apples Produktwelten in einer Weise nahtlos, die kein konkurrierender Hörer hinbekommen kann.



