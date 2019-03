Neue Apple-Kampagne für Airpods mit Tänzerin Hope Boykin

Thomas Hartmann

Apple veröffentlicht eine aufwendig gemachte Website über die in den USA populäre Tänzerin Hope Boykin, um Airpods & Co. zu promoten.

Vergrößern Hope Boykin © Apple

”Kunst und Ausdruck: Tänzerin Hope Boykin entdeckt die Freiheit mit AirPods”, so heißt die Überschrift zum Apple-Feature, das der Hersteller von iPhones und Airpods soeben veröffentlicht hat . Darin wird mit hochprofessionellen Fotos die Modern-Dance-Tänzerin und Choreografin Hope Boykin vorgestellt, welche vor allem für ihr Engagement am Alvin Ailey American Dance Theater in New York City bekannt ist. Dieses ist eine moderne Tanzkompanie, die besonders durch ihre Tourneen international bekannt und bereits 1958 von dem Tänzer und Choreografen Alvin Ailey gegründet wurde.

Apple berichtet über ”ihre manchmal extremen Bemühungen, um das neueste iPhone zu bekommen oder wie sie Kollegen beauftragte Airpods für sie abzuholen, als sie 2016 auf Reisen war.” Kollegen würden sie außerdem als ”ihren persönlichen Gadget-Tester” einsetzen. Und auch bei ihrer Physiotherapie nach einer Knöchelverletzung vertraute sie auf die Apple Airpods, um alles um sich herum ausblenden zu können. Um sich für Engagements und Choreografien intensiv vorzubereiten, trägt sie nach ihren eigenen Worten ebenfalls überall ihre Airpods, sei es in der U-Bahn, unterwegs oder zu Hause, weil man dabei komplett in der Musik aufgehen könne. Dies gilt auch, wenn sie die eigenen Arrangements im Tanzstudio einübt. Mit den Airpods könne sie sich ”drehen und hüpfen und springen, und sie fallen nicht aus meinem Ohr. Du bist völlig losgelöst und fühlst Dich komplett frei."

Viele weitere Anwendungsmöglichkeiten und Vorzüge der Airpods und des Zusammenspiels mit den jeweils neuesten iPhones werden dort beschrieben. Auch ein kurzes Tanzvideo mit Hope Boykin findet sich auf der Website. Beeindruckend ist neben der künstlerischen Qualität der Fotos die Verbindung beruflicher und persönlicher Hintergründe der Tänzerin mit der Technologie von Apple. Ohne Zweifel eine weitere gelungene und hochwertige Werbekampagne aus Cupertino.

Apple bewirbt gerne seine neuen Produkte aus der Musik-Sparte mit beeindruckenden Tanzeinlagen. Man beachte beispielsweise zwei Werbungen für Airpods der ersten Generation und die Werbung für Homepod: