Neue Serie auf Apple TV+ mit Julia Roberts

Stephan Wiesend

In der neuen Serie „The Last Thing He Told Me“ wird Julia Roberts die Hauptrolle spielen. Wann die Serie erscheint, ist noch nicht bekannt.

Vergrößern Neue Serie mit Julia Roberts © Shutterstock / Denis Makarenko

Apple investiert offensichtlich weiterhin viel Geld in neue Serien für das Streaming-Angebot Apple TV+, so erhält mit Julia Roberts eine der bestbezahlten Schauspielerinnen eine Hauptrolle in der kommenden Serie „The Last Thing He Told Me“. Neben der Hauptrolle soll die Oscar-Preisträgerin auch als ausführende Produzentin beteiligt sein. Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Roman der Schriftstellerin Laura Dave (bekannt für „Hello Sunshine“), der Anfang Mai in den USA erscheinen soll. In der Serie geht es um Hannah Hall, gespielt von Julia Robert, die gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey das plötzliche Verschwinden ihres Ehemannes aufklären will.

Produziert wird die Serie von Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine zusammen mit 20th Television. Der Erscheinungstermin ist bisher nicht bekannt.