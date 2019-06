Neue Software soll Herzinfarkte per Handy oder Smart Speaker erkennen

Thomas Hartmann

Durch die Analyse von Schnappatmung aus typischen Notfallsituationen will ein amerikanisches Startup automatisch Meldung machen, sobald die Gefahr digital registriert wurde.

Bei einem Herzinfarkt sinken die Sauerstoffwerte, was durch die Betroffenen instinktiv mit einem bestimmten Atemmuster ausgeglichen wird. Diese sogenannte Schnappatmung (Dyspnoe) konnte von amerikanischen Forschern der University of Washington aus Aufzeichnungen von Notfallsituationen analysiert und digitalisiert werden, um sie schließlich durch künstliche Intelligenz auszuwerten. Dies berichtet Futurezone . Diese Ergebnisse und die Entwicklung einer entsprechenden Software wurde bereits in einem medizinischen Fachjournal veröffentlicht. Man hofft, durch selbstlernende Computerprogramme Schnappatmung in 97 Prozent aller Fälle korrekt zu erkennen, was über die in vielen Haushalten verfügbaren smarten Lautsprecher oder Handys gelingen soll. Getestet wurde bereits unter anderem mit den Alexa-Geräten von Amazon und Smartphones wie dem iPhone 5S. Gegebenenfalls wird die nächste Umgebung in Familie oder Nachbarn alarmiert, um eine Herzmassage einzuleiten. Falls niemand reagiert, kann beispielsweise der smarte Lautsprecher den Notruf verständigen.

Mit der Webseite Sound Life Sciences gibt es bereits einen Internetauftritt des eigens gegründeten universitären Startups. So ist hier die Rede von Skills für Alexa oder Google-Home-Lautsprecher respektive Smartphones. Zunächst sollen für eine höhere Präzision noch weitere Daten ausgewertet werden – bisher verfügt man über Aufzeichnungen von 162 Telefonaten zwischen 2009 und 2017 in entsprechenden Notfallsituationen.

Eine permanente Überwachung soll nicht erforderlich sein, das Lauschen auf besorgniserregende Signale durch Schnappatmung könnte auch lokal analysiert werden, bevor Dritte eingeschaltet werden müssten. Wann das System marktreif ist, ist bisher nicht bekannt. Keine Frage, dass ein solcher Ansatz auch perfekt in Apples Health-Profil passen würde – so verfügt die Apple Watch Series 4 bekanntlich bereits über ein einfaches, aber wirkungsvolles EKG-1-Kanal-System , das durch Sensoren zur Überprüfung von Schnappatmung als Hinweis auf einen Herzinfarkt bestens ergänzt wäre.