Neue Website: Apple für Kinder

Thomas Hartmann

Speziell für den Apple-Nachwuchs gibt es nun eine Support-Site des Mac- und iPhone-Herstellers, um etwa Familienfreigaben einzurichten oder die Kinderaktivitäten zu verfolgen und anderes mehr.

Vergrößern Apple für Kinder © Apple

”Apple for Kids” heißt die Webseite im Original, zu Deutsch: Apple für Kinder . Hier lassen sich zahlreiche Aktivitäten in Bezug auf die jüngeren Apple-User einrichten und verwalten. So etwa für Familiengruppen, wenn ein Kind den Code vergessen hat oder versehentlich etwas kaufte, insbesondere über ein In-App-Angebot.

Man kann hier auch Familienfreigaben einrichten ebenso wie eine Apple Watch oder auch andere Geräte des Kindes wie ein iPhone oder einen Mac. Und es lassen sich die Aktivitäten des eigenen Kindes verfolgen, was beispielsweise die Genehmigung einer Kaufanfrage betreffen kann ebenso wie das Wiederauffinden eines verlorenen Gerätes über ”Wo ist?”. Auch Limits für In-App-Käufe kann man festlegen oder diese auch ganz unterbinden, ebenso wie Obergrenzen für die Bildschirmzeit oder auch einfach den Apple-Support direkt kontaktieren.

Wer möchte, kann aktuell an einer Umfrage zum Apple-Support teilnehmen, die ganz oben auf der Website offeriert wird.