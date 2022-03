Neuer Bundlehunt: Mit Little Snitch & iMazing

Thomas Hartmann

Gut 36-mal ”macOS Monterey“-kompatible Software gibt es im neuesten Rabattangebot von Bundlehunt, darunter praktische Helferlein ab 5 US-Dollar plus reduziertem App-Preis.

Schutz dagegen, wenn Apps unbemerkt "nach Hause telefonieren” wollen, bietet Little Snitch. Mit iMazing verwaltet man auf einem Mac oder PC sein iPhone, iPad oder iPod Touch. Möchte man beispielsweise diese beiden Programme einzeln erwerben, bezahlt man beim aktuellen Rabattangebot von Bundlehunt fĂŒnf US-Dollar ”Eintrittspreis”, dann hat man Zugriff auf alle reduzierten Preise, im Fall von Little Snitch sind das 29 statt regulĂ€r 45 US-Dollar, bei iMazing mit einer Lizenz fĂŒr zwei GerĂ€te zahlt man hier 7,50 statt sonst 45 US-Dollar.

So geht es in vielen FĂ€llen weiter, etwa mit Typinator, das hilft, hĂ€ufig genutzten Text per Tastendruck einzufĂŒgen (4 statt 30 US-Dollar). Vom selben Entwickler ist Popchar X im Angebot, hier sieht man auf Tastendruck alle verfĂŒgbaren Fonts oder Sonderzeichen auf dem Keyboard in einem gegebenen Programm. DafĂŒr zahlt man 5 statt 34 US-Dollar. FĂŒr 4,59 US-Dollar statt sonst fast 30 erhĂ€lt man den Zwei-Fenster-Dateimanager und Dateitransfer-Client fĂŒr macOS Forklift.

FĂŒr fĂŒnf Dollar Eintritt

Ein Layout-Programm bekommt man mit iStudio Publisher fĂŒr 6,50 anstelle von 30 US-Dollar. Den praktischen Media-Converter Permute 3 erhĂ€lt man fĂŒr 5 anstatt 15 US-Dollar. Und mit der Mac Powersuite erwirbt man fĂŒr nur 2,50 US-Dollar ein Optimierungsprogramm fĂŒr den Mac mit zahlreichen Funktionen, hier zahlt man ansonsten 20 US-Dollar.

Auch weitere interessante Tools und ausgewachsene Programme sind in dieser umfassenden Rabattaktion von Bundlehunt enthalten. Möchte man gleich eine ganze Reihe von Programmen und Apps dort erwerben und kommt auf mindestens 35 US-Dollar, wird das ganze Paket freigeschaltet, man spart also gewissermaßen die fĂŒnf US-Dollar ”Eintritt” und kann gleich jede weitere App zum reduzierten Preis dazulegen.

Wie der Aktionsname schon sagt, sind alle Programme zumindest kompatibel mit macOS 12 Monterey, im Detail sollte man aber immer die konkreten Systemvoraussetzungen fĂŒr seinen Mac prĂŒfen. Es gibt zu jeder App, die laut Anbieter immer der neuesten verfĂŒgbaren Version entspricht, eine englischsprachige Info und Vorstellung mit weiteren Screenshots. Wie lange die Rabattaktion lĂ€uft, steht nicht dabei. Im Zweifel sollte man sich beeilen. Bezahlt werden kann via Paypal, Apple Pay oder Kreditkarte.