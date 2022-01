Neuer Dienst von Apple soll iPhone zum Kassenterminal machen

Stephan Wiesend

Ein neuer Dienst soll es kleinen Firmen ermöglichen, Zahlungen am iPhone erhalten zu können – per NFC-Chip.

Vergrößern Das Terminal (unten) könnte schon bald beim Bezahlen via NFC entfallen

Für viele Kunden ist es längst selbstverständlich, mit ihrem Smartphone oder Apple Watch in einem Geschäft zu bezahlen. Apple Pay und Google Pay nutzen dazu die drahtlose NFC-Technologie, steckt doch in jedem neueren Smartphone ein solcher Chip, ebenso in der Apple Watch. Wer die Uhr zum Zahlen an das Terminal hält, wird schon lange nicht mehr wie ein Zeitreisender aus der Zukunft begafft.



Aufwendiger ist dies aber für die andere Seite des Ladentisches, den Zahlungsempfänger. Dieser benötigt aktuell noch ein kompatibles NFC-Terminal inklusive Software. In den USA kommen für diese Kartenakzeptanz in kleineren Läden oft Geräte und eine Bezahlungssoftware von Square (kürzlich umbenannt in Block) zum Einsatz. Wie Bloombergs Mark Gurman unter Berufung auf interne Firmenkreise berichtet , plant Apple nun einen neuen Dienst für kleine Firmen, der solche Zusatzgeräte überflüssig machen würde. Das System soll in den nächsten Monaten eingeführt werden und auf dem NFC-Chip eines iPhones basieren.



Noch ist unbekannt, ob der neue Dienst auf Apple Pay basieren wird oder einen eigenen Service benötigt. Laut dem Artikel arbeitet Apple seit 2020 an der neuen Funktion, damals hatte das Unternehmen für 100 Millionen Dollar das kanadische Startup Mobeewave übernommen (wie wir berichteten ). Aktuell ist aber noch wenig über den neuen Dienst bekannt, gegenüber Bloomberg wollten weder Apple noch Square dazu Stellung nehmen. Eine weitere offene Frage ist, ob auch Zahlungen von Android-Smartphones akzeptiert werden.