Neuer Monitor im Apple Store: LG Ultrafine 24MD4KL mit 23,7-Zoll

Stephan Wiesend

Der neue LG-Monitor 24MD4KL bietet ein 4K-Panel und Thunderbolt-3-Anschluss. Aktuell ist das Gerät nur vor Ort im Apple Store zu haben.

Vergrößern Der neue Monitor bietet ein 24-Zoll-Panel © Korea Energy Agency

Offensichtlich gibt es jetzt doch einen Nachfolger für die beiden LGs Ultrafine-TFTs, die Apple bis vor Kurzem exklusiv über den Apple Store anbot. Erst vor Kurzem hatte Apple die beiden schwarzen Ultrafine 4K- und 5K-Monitore aus dem Store entfernt (zumindest dem US-Store) viele erwarteten als Ersatz ein Display von Apple. Laut dem Bericht von Tidbit ist der Monitor aber bereits in einigen Apple Stores in den USA erhältlich und kostet dort 700 US-Dollar – so viel wie das Vorgängermodell mit 21,5-Zoll. In einem Apple Store in Minneapolis wollte Julio Ojeda-Zapata einen Monitor kaufen und hat dort den Nachfolger aufgespürt : Optisch gleicht das Design den beiden Vorgängern, es handelt sich aber um ein Modell mit 23,7-Zoll-Panel. Der Monitor bietet eine Bildschirmfläche von 23,7-Zoll und bietet laut seiner Bedienungsanleitung eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel (Pixelpitch 0.1369 mm x 0.1369 mm) (Der Bericht nennt eine Auflösung 3360-by-1890, was etwas unwahrscheinlich klingt). Der Vorgänger hatte dagegen die leicht höhere Auflösung von 4096 x 2304 Pixeln.



Geboten werden vom 24MD4KL drei USB-Schnittstellen, zwei Thunderbolt bzw. USB-C-Schnittstellen. Inklusive verstellbarem Standfuß wiegt er 7 Kilogramm.