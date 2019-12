Neues Anker Vierfach-Ladegerät mit 65 Watt für iPhone, Macbook & Co

Thomas Hartmann

Ein USB-C-Eingang mit 45 Watt sowie drei USB-A-Ports mit insgesamt 20 Watt sollen per PowerIQ 3.0-Technologie für ein schnelles Laden mobiler Geräte sorgen.

Beim Anker PowerPort Atom III Slim handelt es sich laut Hersteller um ein Ladegerät, das mit GaN-Technologie (Galliumnitrid) ausgestattet ist und eine kompakte Bauweise bietet, die sich perfekt in jeden Arbeitsbereich einfügen soll.

Damit lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig laden, wobei es einen Port mit 45W USB-C Output gibt und drei 20 W USB-A Total Output, wodurch man insgesamt auf maximal 65 Watt Ladeleistung kommt. Ein Macbook Pro mit 13 Zoll soll man damit in zweieinhalb Stunden auf 100 Prozent aufladen können, ein iPhone 11 Pro in 30 Minuten auf 50 Prozent, so der Anbieter.

Im Lieferumfang enthalten sind das PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät (mit 4 Ports), ein 150 Zentimeter langes Ladekabel, ein Klebestreifen, eine Bedienungsanleitung sowie 18 Monate Garantie. Für Größe und Gewicht gibt Anker an: 9 × 8,7 × 2 Zentimeter sowie 136 Gramm.

Die Bestellung erfolgt über Amazon.de . Der reguläre Preis beträgt 40 Euro. Derzeit läuft aber eine Werbeaktion: ”Beim Kauf von mindestens 1 können Sie bei Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät aus dem Angebot von AnkerDirect DE jeweils 25% sparen. Geben Sie den Code AKPOWERP25 an der Kasse ein”. Damit zahlt man dann lediglich knapp 30 Euro.