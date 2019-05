Neues Special: Alles für die Reise

Peter Müller

Der Sommer kommt, der Urlaub steht an. Lesen Sie, was Sie auf Reisen alles beachten müssen - und was Ihnen zu einem noch schöneren Urlaub verhilft.

Kaum zu glauben, aber das Wetter scheint sich in diesem Jahr an den Kalender zu halten, an den der Meteorologen. Denn der besagt, dass der Sommer am 1. Juni beginnt - und nicht erst zum Zeitpunkt der Sonnenwende gur drei Wochen später. Aber nach all dem notwendigen Regen und der Kälte, die wir eher nicht bestellt haben, die aber im Frühling nun mal auftreten kann, legt sich das Wetter am Wochenende ordentlich ins Zeug.



Gestern schon, am Feiertag Christi Himmelfahrt, bekamen wir einen Vorgeschmack und heute sieht die Prognose auch ganz gut aus- die letzten paar Regentropfen machen uns nichts aus. So wünschen wir Sachsen und Thüringern schöne Ferien - die Pfingstferien fallen in den Ostbundesländern auf den heutigen Freitag, hier in Bayern müssen wir uns noch eine Weile gedulden, um dann aber ganze zwei Wochen frei zu haben.



In Vorfreude auf den Reisesommer haben wir für Sie wieder ein Special mit allerlei Ratgebern, Tipps und Tests zusammen gestellt. Wir wünschen viele Lesevergnügen und eine gute Reise!

