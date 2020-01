Neues Special: Apple Trends 2020

Peter Müller

Ein neues Jahr bringt neue Apple-Pläne. In der neuen digitalen Ausgabe der Macwelt wagen wir Prognosen.

Macwelt wünscht ein Frohes Neues! Natürlich heißen wir Sie an dieser Stelle auch in den Zwanzigern Willkommen, aber nicht im neuen Jahrzehnt - das beginnt erst in gut einem Jahr. Der Grund: Die Geschichtsschreibung kennt das Jahr Null nicht, auf 1 v. Chr. folgte unmittelbar 1 n. Chr. - und damit ist klar, dass ein Jahrzehnt am Silvestertag eines Zehnerjahres endet, in diesem Fall also am 31.12. 2020.



Bis dahin haben wir wieder eine wilde Reise rund um unser Zentralgestirn vor uns, in einer irren Geschwindigkeit, von der wir glücklicher Weise nichts mitbekommen. Die Schwerkraft unseres Planeten zieht uns fest auf den Boden, einen Gegenwind des Äthers haben wir nicht zu fürchten, denn es gibt ihn nicht, den Äther. Abseits der astronomischen Umstände haben wir aber auch noch eine spannende Reise durch die Apple-Jahreszeiten vor uns – davon handelt diese digitale Ausgabe.



Noch im Januar feiert das iPad seinen zehnten Geburtstag, im Frühjahr sollte es neue iPad Pro geben und womöglich auch einen Nachfolger für das iPhone SE. Eine Reihe neuer Servives oder Servicepakete von Apple stehen an, ehe es ab Juni wieder an weitere Updates geht: iMac, iMac Pro, Macbook 14'' und vielleicht das erste ARM-Book Apples?

Vergrößern Apples letzte zehn Jahre im Rückblick

Vom iPad über die Apple Watch zum Mac Pro Auch wenn das Jahrzehnt noch nicht vorbei ist, die Zehnerjahre sind Geschichte. Wir blicken in der digitalen Ausgabe 1/2020 auch auf die Jahre von 2010 bis 2019 zurück: Vom iPad zur Apple Watch, Steve Jobs' Tod, zwei völlig konträre Mac-Pro-Konzepte und Apples Aufbruch in die Zukunft als Servie-Unternehmen: Es ist viel passiert seither.



Ganz sicher aber zeigt Apple im Juni Vorschauen auf iOS 14 und macOS 10.16, im September bekommen die drei aktuellen iPhones Nachfolger - mit 5G und so einigen weiteren Neuerungen. Dazu kommt dann auch die sechste Apple Watch und die so ein oder andere Überraschung, vielleicht ist 2020 schon reif für die nächste neue Kategorie, in Richtung AR/VR?



Oder Apple lässt sich damit noch Zeit bis in das nächste Jahrzehnt. Einerlei - wir sind dabei und werden berichten. Mit Schwung in das neue Jahr! Bleiben Sie neugierig und gesund.

