Neues Special: Fit und gesund im Frühling

Peter Müller

Der Frühling ist in voller Pracht, der Tanz in den Mai steht an. Es ist die Zeit, in der man sich wieder am liebsten im Freien bewegt. Jede Menge Fitnesshelfer und allerlei Zubehör für Sport und Gesundheit motivieren uns dabei.

In einem ausführlichen Interview auf dem Time 100 Summit hat Apple-CEO Tim Cook nicht zuletzt über die Bemühungen des Unternehmens gesprochen, die Apple Watch zum ultimativen Gesundheitsgerät weiter zu entwickeln. Man stehe erst am Anfang, die mit der Apple Watch Series 4 eingeführte EKG-Funktion ein erster Schritt – in Zukunft werden weitere folgen.

Doch schon heute erweist sich die Apple Watch als nützlich und lebensrettend. Immer mehr häufen sich Berichte über überraschend entdecktes Vorhofflimmern oder über das Auslösen der Sturzsensoren, was auch gleich den Rettungsdienst alarmiert.

Die Zukunft hat schon begonnen: Die Apple Watch ermuntert ihre Träger zu mehr Bewegung, nicht nur mit den sich den Tag über mehr füllenden Aktivitätsringen, sondern auch mit diversen Aufforderungen, sich mal wieder zu rühren.

Aber auch andere Hersteller haben interessante Fitnesstracker und Sportuhren im Angebot, in diesem Special finden Sie unsere Tests der Geräte. Ebenso haben wir uns um Fahrradzubehör gekümmert, nicht jeder sportelt am liebsten auf der Joggingstrecke oder im Fitnessstudio.

Wir wünschen viel Freude an der Bewegung und Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie ab Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.