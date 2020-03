Neues Special: Ratgeber Macbook

Peter Müller

Apple wird das Macbook vielleicht schon bald auf eine völlig neue Basis stellen. Die aktuellen Produkte sind nicht ohne.

Die Anzeichen verdichten sich, dass Apple in diesem und im kommenden Jahr einige hoch interessante Macbooks auf den Markt bringen wird – zumindest dann, wenn die Coronakrise einigermaßen in den Griff zu kriegen war. Ein Macbook Pro 14 Zoll, das das im letzten Herbst vorgestellten 16-Zöller ergänzt, gilt als gesetzt und könnte schon in wenigen Wochen in den Regalen liegen. Doch hört man immer mehr von Plänen, Apple würde ein Macbook mit einem selbst entwickelten Chip auf ARM-Basis bringen - zumindest ein interessantes Konzept, das in der zweiten Jahreshälfte 2020 Realität werden könnte. Vielleicht kehrt ja das Macbook zurück, dann als echtes Einsteigergerät und ultramobil. Im kommenden Jahr soll dann ein völlig neues Design für das Macbook Pro oder Air kommen.

Wer aber nicht so lange warten kann, der soll eben jetzt ein Macbook Pro oder Air kaufen, die aktuell verfügbaren Geräte sind von hoher Qualität und Nutzen.

Unser neues Special versammelt daher die wichtigsten Ratgeber rund um das Macbook: Kaufratgeber, Tests, Einrichtung und vieles mehr.



