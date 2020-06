Special: WWDC 2020

Peter Müller

Die vielleicht wichtigste WWDC der letzten 20 Jahre geht zu Ende. Alles über Apples neue Systemwelten in der digitalen Ausgabe der Macwelt.

Vergrößern Foto und Video

Seit Apple Mac-OS X auf der WWDC 1998 präsentierte, hat es wohl keine so wichtige Informationsveranstaltung für Entwickler gegeben, selbst die Ankündigung des Umzugs auf die Intel-Plattform im Jahr 2005 muss hinter den Präsentationen von 2020 zurückstecken. In Erinnerung bleiben wird die WWDC 2020 auch wegen ihres ungewöhnlichen Formats in Pandemiezeiten, aber reichen Apples Entscheidungen über Chips und Systeme weit über die Jetztzeit hinaus: Die Zwanziger markieren Apples Aufbruch in eine neue Ära.

Lesen Sie in kompakter Form alles über die WWDC 2020 und ihre Bedeutung für die Jahre bis 2030 - und vielleicht sogar darüber hinaus.



Aus dem Inhalt:



macOS 11 Big Sur: Neuer Name, neuer Look, neue Zählweise

Apple Silicon: Der Abschied des Mac von Intel

iOS 14: Endlich ein aufgeräumterer Home Screen und Widgets

iPadOS 14: Handschriftenerkennung, die funktioniert

watchOS 7: Gesundheit über alles mit Schlaftracking und Händewaschen

tvOS 14: Bild im Bild nun überall



Wir wünschen viel Lesevergnügen!. Das Special erhalten Sie ab sofort in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.