Special: Ratgeber September

Peter Müller

Der Sommer geht in den Endspurt, Macwelt Plus in eine kurze Sommerpause. Aber nicht ohne Lesestoff bis September.

Vergrößern Special Titel

Wake me up, when september ends. Dabei hat er noch nicht einmal richtig angefangen, der erste Herbstmonat. Das Macwelt-Special-Team ist aber aus der Sommerpause zurück und präsentiert interessante Ratgeber, die das Warten auf die (erste) Herbstkeynote Apples in der kommenden Woche verkürzen.



Aus dem Inhalt:



Vor der Apple-Keynote: Was man jetzt besser nicht mehr kauft – und was schon

Das könnte Apple nächste Woche vorstellen

Was iPhone 7 und iPhone 8 noch taugen

So funktionieren FileVault und T2: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Apple Pay: Endlich mit der Girocard, aber …

So erstellen Sie einen bootfähigen USB-Stick mit macOS 11 Big Sur

Wir wünschen viel Lesevergnügen!. Das Special erhalten Sie ab sofort in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.