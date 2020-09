Special: Apples Herbstprogramm, Teil 1

Peter Müller

Nach der Keynote ist vor der Keynote. Aber während wir schon begierig auf das iPhone 12 warten, war das Event "Time Flies." sehr informativ.

Vergrößern Special Titel

Das kann noch nicht alles gewesen sein. Und – keine Sorge! – da kommt auch noch was von Apple. iPhones etwas später als sonst und in diesem Jahr auch noch der erste Mac mit Apple Silicon, das hat Apple selbst alles versprochen.

Aber das heißt noch lange nicht, dass man die auf dem Event "Time Flies." vorgestellten Neuheiten geringschätzen müsste. Das ipad wird schneller, das iPad Air greift das iPad Pro an und treibt dessen Innovation an, die Apple Watch Series 6 sollte es auf Krankenschein geben und mit der Apple Watch SE hat Apple ein solides Mittelklassemodell aufgelegt, das vermutlich über etliche Jahre im Angebot verbleiben wird. Nicht vergessen darf man das Service-Paket Apple One, wenn es auch in Deutschland mangels Apple News+, Fitness+ und der Apple Card (noch) nicht sein gesamtes Potential ausschöpft.

Lesen Sie in unserer digitalen Ausgabe alles, was Sie über "Time Flies." und seine Folgen wissen sollten.



Aus dem Inhalt:



Apple Watch Series 6: Jetzt mit Blutsauerstoffmessung

Apple Watch SE: Die neue Mittelklasse

iPad 8: Schneller und schlauer dank A12 Bionic

iPad Air: Wie es das iPad Pro vor sich her treibt

Apple One: Servicepaket mit Fitnesskursen



Wir wünschen viel Lesevergnügen!. Das Special erhalten Sie ab sofort in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.