Neues iOS-Spiel "Machinaero": Innovative Maschinen erfinden und bauen

Thomas Hartmann

"Machinaero" ist laut Entwickler eine realistische Simulation von aerodynamischen Prinzipien wie Luftwiderstand und Auftrieb sowie Druck, Temperatur und Fl├╝ssigkeiten.

Man muss sicher weder Ingenieur noch Physiker sein, um dieses Spiel zu beherrschen, aber laut Entwickler bem├╝ht es sich um eine realistische Anwendung von technischen Prinzipien und Naturgesetzen. Zum Spielprinzip hei├čt es: ÔÇŁEntwirf und baue jedes Fahrzeug, das du dir nur vorstellen kannst, von einfachen Gleitschirmen bis hin zu komplizierten Raketen, und erforsche die ganze Welt zu Luft, Land und Wasser! Bezwinge die raue See, fliege durch Sturmwind, navigiere durch dunkle H├Âhlen und wilde Dschungel und ├╝berwinde hei├če W├╝sten und eisige Berge, um schlie├člich die unendlichen Weiten des Weltraums zu erreichen. Wage dich an Orte, an denen noch nie zuvor ein Mensch war ÔÇô deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!ÔÇŁ

Au├čer der realistischen Simulation von aerodynamischen Prinzipien kann man dazu mehr als 50 verschiedene Arten von Bl├Âcken verwenden, um jede nur vorstellbare Maschine zu bauen. Man sammelt au├čerdem verschiedene Ressourcen wie Holz, Stein und Metalle. Die prozedural generierte Grafik soll eine riesige und zuf├Ąllig gestaltete Welt mit f├╝nf verschiedenen Klimazonen bieten. Bei deren Erkundung sind viele Hindernisse zu ├╝berwinden, darunter raue Seen, ungez├Ąhmter Dschungel, eisige Berge und sogar der unendliche Weltraum. Sogar an ein Wettbewerbsprinzip ist gedacht: So lassen sich die eigenen Erfolge mit denen anderer Spieler vergleichen, etwa, wer der erste ist, der einen ├ťberschallflug schafft, die W├╝ste ├╝berwindet oder das Weltall erreicht.

"Machinaero" ┬á erscheint am 10. Dezember exklusiv f├╝r iOS im App Store┬á und l├Ąuft ab iOS 9. Kosten wird es 3,49 Euro.

Das Spiel wurde gestaltet von Entwickler Tobias Sturn, der nach eigenen Worten das Ein-Mann Indie-Game-Studio Emoak in Wien leitet.

Erste Screenshots und ein Trailer auf Youtube┬á zeigen ein Gameplay mit schlicht-naiver Grafik, die sehr liebevoll und gekonnt wirkt und nach unserem ersten Eindruck sch├Âne Knobeleien auf iPhone, iPad und iPod Touch erm├Âglicht.