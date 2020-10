Neues iPad Air 2020 jetzt vorbestellbar

Stephan Wiesend

Das neue iPad Air gibt es heute zusammen mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro im Apple Store zum Vorbestellen.

VergrĂ¶ĂŸern iPad Air, bei Apple noch nicht erhĂ€ltlich © Apple

Seit 14 Uhr am 16. Oktober kann man das neue iPad Air nun auch bei Apple vorbestellen. Der Hersteller hat sein neuestes Tablet zur Reservierung zusammen mit den neuen iPhones freigegeben. Das iPad Air kostet in Deutschland 632 Euro und kommt in fĂŒnf Farben. Eine blaue Schattierung darf wohl heuer bei keinem der Apple-Produkte fehlen, das neue Air kommt in einem Himmelblau. Etwas enttĂ€uschend startet das iPad Air mit 64 GB Speicher, fĂŒr ein iPhone vielleicht noch ausreichend, bei einem iPad mit mehreren gespeicherten Filmen wird der Platz schnell verbraucht. Die 256-GB-Variante kostet ab 798,35 Euro. FĂŒr die Variante mit mobilem Chip muss man noch 136,5 Euro draufzahlen, in beiden SpeichergrĂ¶ĂŸen. Die Auslieferung beginnt am kommenden Freitag, den 23. Oktober.

UrsprĂŒngliche Mitteilung:

Apple hat das neue iPad Air 4 stark aufgewertet, so enthÀlt es den neuen A14-Prozessor und ein den iPad-Pro-Modellen gleichendes Design. Auch wenn es bei Apple selbst noch nicht bestellbar ist und mit 632,50 Euro etwas mehr als der VorgÀnger kosten wird, können Sie es bei einigen HÀndlern bereits vorbestellen. Beim bekannten VersandhÀndler Otto sogar mit starkem Preisnachlass durch einen Gutschein-Code.

Hier geht's zum Otto-Angebot: Neues iPad Air mit 5 Prozent Preisnachlass vorbestellen



Bestellt man das GerĂ€t nĂ€mlich ĂŒber obigen Link, kann man als Neukunde von Otto einen Rabattgutschein von 5 Prozent anwenden. Diesen Code erhalten alle neuen Kunden, die sich beim Anbieter registrieren. Nach einer Anmeldung wird der Code per Willkommens-E-Mail zugeschickt. Der Preis von 632,50 reduziert sich dann auf 600,97 Euro – ein Rabatt von etwa 30 Euro. Etwas abschreckend: Als Lieferzeit gibt Otto „Ende November“ ein. Allerdings ist dieser Termin vermutlich eine SchĂ€tzung, da Apple noch keine Lieferfristen angibt. Eine Stornierung ist jederzeit möglich.

Anwendbar ist der Gutschein natĂŒrlich auch fĂŒr andere iPad-Air-Versionen mit LTE oder 256 GB Speicher. Insgesamt fĂŒnf Farben stehen zudem zur Wahl und zahlreiches Zubehör.



Eine ausfĂŒhrliche Vorstellung des neuen iPad Air lesen Sie hier .

iPad Air (2019) im Macwelt-Preisvergleich