Neues iPad Mini doch mit Mini-LED-Display

Halyna Kubiv

Ein Apple-Zulieferer für Displays meldet eine gesteigerte Nachfrage nach Mini-LEDs – diese sind für iPad Mini und Macbook Pro bestimmt.

Vergrößern iPad Mini © Jon Prosser

Die Quartalsberichte der Unternehmen sind immer interessant, nicht nur der von Apple. So hat der Bildschirmhersteller und Apple-Zulieferer Radiant Opto-Electronics für das vierte Quartal 2021 eine deutliche Steigerung der Umsätze geplant. Diese Steigerung ist auf die Lieferungen von großen Mengen an Mini-LED-Displays zurückzuführen, die Apple bestellt hat. Laut Quellen von "Digitimes" bestellt Apple bei Radiant Opto-Electronics nicht nur Mini-LED-Bildschirme für die kommenden Macbooks Pro 14 und 16 Zoll, sondern auch welche für das iPad Mini, das Gerüchten zufolge in diesem Herbst auf den Markt kommen soll. Interessant ist der Zeitplan für die Lieferungen: Nach "Digitimes" soll der Hersteller bereits im August mit den Bildschirmen für das iPad Mini anfangen, im August und September – für Macbooks Pro. Dies lässt eine Interpretation zu, dass das iPad Mini auf der iPhone-Keynote Mitte September vorgestellt werden kann, das Macbook Pro wird wohl eine eigene Keynote irgendwann mal im Oktober erhalten.

Während die neuen Bildschirme zum Qualitätssprung bei der Darstellung der Inhalte beitragen, wird Apple höchstwahrscheinlich die Preise für Geräte erhöhen. So wurde das überarbeitete iPad Air vom letzten Jahr gleich um knapp 20 Prozent teurer (632,60 Euro mit 64 GB Speicher statt 535,15 Euro bei gleichem Speicher. Achtung, die Preise sind noch mit 16 Prozent MwSt. ausgewiesen). Das iPad Pro mit M1 und Mini-LED-Display kostet im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls 100 Euro mehr: Statt 1.099 Euro für ein iPad Pro 12,9 Zoll mit 128 GB Speicher muss man ab Frühling 1.199 Euro für das gleiche Modell zahlen. Der Aufpreis fällt dabei nicht so heftig aus – um die 10 Prozent, – aber das größere iPad Pro war auch davor nicht besonders preisgünstig.